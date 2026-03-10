台中友善中高齡企業認證開跑！邀請企業報名成為全齡共融友善職場典範

▲115年度臺中市友善中高齡企業職場認證說明會。

圖、文／台中市政府勞工局提供

為支持中高齡朋友就業，鼓勵企業建立中高齡友善職場環境，台中市政府勞工局今年規劃辦理「友善中高齡企業職場認證」，受理報名時間自3月12日至6月30日止，歡迎中市企業踴躍參加。

勞工局長林淑媛表示，隨著人口結構轉變，中高齡勞動力已成為企業穩定發展的重要支柱。今年中市首度推出友善企業認證，邀請國內勞動領域學者及業界專家共同研擬，設計出五大評選指標，分別為「共融力」、「行動力」、「續航力」、「陪伴力」、「創新力」，希望企業透過組織文化、招募方式、教育訓練、職務再設計、留任制度以及其他創新等面向，從企業制度層面至實際行動，打造全齡共融新職場時代！

▲▼廠商為中高齡進行職務再設計改善工作設備。

中市友善中高齡企業職場認證凡113年1月1日前登記於中市或在中市設有分支機構的企業單位，員工總人數5人以上且其中有1人為年滿45歲以上勞工，都可提出申請。獲認證企業除公開表揚、編印專刊、頒發認證標章及獎座，更將提供獎勵金，希望讓獲得認證優質企業被社會看見，提升中高齡朋友就業機會及再就業意願。

為協助企業更了解申請方式、認證指標與作業評分標準，中市就業服務處將在3月11日下午2時，於中市東區勞工服務中心辦理說明會，歡迎企業報名蒞臨，相關報名資訊請至中市就業服務處官網(https://gov.tw/tWx)查詢。

