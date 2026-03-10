百年前「混血教材」現身台南教會　工尺譜聖詩、白話字彩色醫書解碼

▲1868年出版的《大學工尺譜詩調課本》，以台灣傳統工尺譜記錄西方聖詩，被視為早期宗教文化在地化的重要見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化資產管理處推動「113－114年度台南市基督宗教文物普查建檔計畫（第一期）」，研究團隊在調查教會典藏文物時，意外發現兩本乍看令人摸不著頭緒的珍貴文獻。

一本內頁充滿「上、尺、工、凡、六、五、乙」等符號，宛如密碼般難以理解；另一本則以羅馬字母密密麻麻書寫，看似外文，但實際讀來卻是道地的台語。這兩本看似「混血」的古籍，其實是百年前西方宣教師為了走進台灣社會，費盡心思所留下的在地化教材。



此次普查最受矚目的文物之一，是出版於1868年的《大學工尺譜詩調課本》。翻開書頁，並未見到現代常見的五線譜，而是採用台灣漢人傳統音樂常見的「工尺譜」記譜方式。這套記譜系統原本流傳於南管、北管及傳統戲曲音樂之中，但在這本教材裡，卻被巧妙用來記錄西方聖詩旋律。

研究指出，當年來台宣教的杜嘉德牧師，為了讓台灣民眾更容易學習與傳唱聖詩，並未直接使用西方音樂符號，而是改採本地熟悉的音樂記譜方式。換言之，這本教材就像是150多年前的一張「跨界混音專輯」，以台灣傳統音樂語言重新詮釋西方宗教歌曲，也被認為是目前已知最早結合基督教聖詩與台灣傳統音樂符號的出版品之一。

另一件同樣令人驚豔的文物，則是1917年出版的《內外科看護學》。該書由近代醫療史重要人物、外籍宣教師戴仁壽醫師所編寫，目的是培育台灣在地護理人才。特別的是，整本教材採用當時教會廣泛使用的「白話字（Pe̍h-ōe-jī）」書寫，也就是以羅馬字拼寫台語。

書中內容涵蓋人體解剖、外科處置與藥物應用等專業醫療知識，並搭配多幅彩色手繪插圖進行解說。這本書不僅被視為台灣最早以台語羅馬字撰寫的近代護理教科書，也顯示當時白話字在知識教育與醫療傳播上曾扮演極為重要且實用的角色。透過語言轉譯，西方醫學得以更貼近本地社會，真正做到「用媽媽的話來教醫學」。

台南市長黃偉哲表示，這兩本教材雖然形式截然不同，卻共同展現台南在台灣歷史中的門戶地位。無論是用傳統音樂符號演繹西方信仰，或是以西方拼音記錄本土語言，這些看似難以理解的「天書」，在解碼後呈現的其實是百年前文化碰撞與融合的生動歷史。

台南市文化局長黃雅玲也指出，透過這次文物普查，許多沉睡在教會典藏中的珍貴書冊得以重新被看見，也提醒世人文化交流並非抽象概念，而是具體存在於一頁頁書頁與一行行符號之中。未來市府也將持續推動文物調查與研究工作，讓更多隱藏在角落的「台南密碼」逐步被發掘，進一步豐富這座城市的歷史與文化厚度。