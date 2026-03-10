　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

百年前「混血教材」現身台南教會　工尺譜聖詩、白話字彩色醫書解碼

▲1868年出版的《大學工尺譜詩調課本》，以台灣傳統工尺譜記錄西方聖詩，被視為早期宗教文化在地化的重要見證。（記者林東良翻攝，下同）

▲1868年出版的《大學工尺譜詩調課本》，以台灣傳統工尺譜記錄西方聖詩，被視為早期宗教文化在地化的重要見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導
台南市文化資產管理處推動「113－114年度台南市基督宗教文物普查建檔計畫（第一期）」，研究團隊在調查教會典藏文物時，意外發現兩本乍看令人摸不著頭緒的珍貴文獻。

▲1868年出版的《大學工尺譜詩調課本》，以台灣傳統工尺譜記錄西方聖詩，被視為早期宗教文化在地化的重要見證。（記者林東良翻攝，下同）

一本內頁充滿「上、尺、工、凡、六、五、乙」等符號，宛如密碼般難以理解；另一本則以羅馬字母密密麻麻書寫，看似外文，但實際讀來卻是道地的台語。這兩本看似「混血」的古籍，其實是百年前西方宣教師為了走進台灣社會，費盡心思所留下的在地化教材。

▲1868年出版的《大學工尺譜詩調課本》，以台灣傳統工尺譜記錄西方聖詩，被視為早期宗教文化在地化的重要見證。（記者林東良翻攝，下同）
此次普查最受矚目的文物之一，是出版於1868年的《大學工尺譜詩調課本》。翻開書頁，並未見到現代常見的五線譜，而是採用台灣漢人傳統音樂常見的「工尺譜」記譜方式。這套記譜系統原本流傳於南管、北管及傳統戲曲音樂之中，但在這本教材裡，卻被巧妙用來記錄西方聖詩旋律。

▲1868年出版的《大學工尺譜詩調課本》，以台灣傳統工尺譜記錄西方聖詩，被視為早期宗教文化在地化的重要見證。（記者林東良翻攝，下同）

研究指出，當年來台宣教的杜嘉德牧師，為了讓台灣民眾更容易學習與傳唱聖詩，並未直接使用西方音樂符號，而是改採本地熟悉的音樂記譜方式。換言之，這本教材就像是150多年前的一張「跨界混音專輯」，以台灣傳統音樂語言重新詮釋西方宗教歌曲，也被認為是目前已知最早結合基督教聖詩與台灣傳統音樂符號的出版品之一。

▲1868年出版的《大學工尺譜詩調課本》，以台灣傳統工尺譜記錄西方聖詩，被視為早期宗教文化在地化的重要見證。（記者林東良翻攝，下同）

另一件同樣令人驚豔的文物，則是1917年出版的《內外科看護學》。該書由近代醫療史重要人物、外籍宣教師戴仁壽醫師所編寫，目的是培育台灣在地護理人才。特別的是，整本教材採用當時教會廣泛使用的「白話字（Pe̍h-ōe-jī）」書寫，也就是以羅馬字拼寫台語。

▲1868年出版的《大學工尺譜詩調課本》，以台灣傳統工尺譜記錄西方聖詩，被視為早期宗教文化在地化的重要見證。（記者林東良翻攝，下同）

書中內容涵蓋人體解剖、外科處置與藥物應用等專業醫療知識，並搭配多幅彩色手繪插圖進行解說。這本書不僅被視為台灣最早以台語羅馬字撰寫的近代護理教科書，也顯示當時白話字在知識教育與醫療傳播上曾扮演極為重要且實用的角色。透過語言轉譯，西方醫學得以更貼近本地社會，真正做到「用媽媽的話來教醫學」。

台南市長黃偉哲表示，這兩本教材雖然形式截然不同，卻共同展現台南在台灣歷史中的門戶地位。無論是用傳統音樂符號演繹西方信仰，或是以西方拼音記錄本土語言，這些看似難以理解的「天書」，在解碼後呈現的其實是百年前文化碰撞與融合的生動歷史。

台南市文化局長黃雅玲也指出，透過這次文物普查，許多沉睡在教會典藏中的珍貴書冊得以重新被看見，也提醒世人文化交流並非抽象概念，而是具體存在於一頁頁書頁與一行行符號之中。未來市府也將持續推動文物調查與研究工作，讓更多隱藏在角落的「台南密碼」逐步被發掘，進一步豐富這座城市的歷史與文化厚度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
士林夜市脫衣跪姿吞吐　男女下場慘了
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化火場指揮調度能力　南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

月領8千學技能　勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

台南文化中心特色候車亭啟用　海洋意象結合藝文地標成打卡新亮點

台中友善中高齡企業認證開跑！邀請企業報名成為全齡共融友善職場典範

李伯利推反毒舞台劇「勇者的抉擇」　築起心靈防線

百年前「混血教材」現身台南教會　工尺譜聖詩、白話字彩色醫書解碼

7旬翁夜間醉步路旁險象生　內埔警護送返家保平安

桃園政壇大老楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

蘆竹誠聖宮設百萬獎助學金　獎勵學子會考金榜題名

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

強化火場指揮調度能力　南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

月領8千學技能　勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

台南文化中心特色候車亭啟用　海洋意象結合藝文地標成打卡新亮點

台中友善中高齡企業認證開跑！邀請企業報名成為全齡共融友善職場典範

李伯利推反毒舞台劇「勇者的抉擇」　築起心靈防線

百年前「混血教材」現身台南教會　工尺譜聖詩、白話字彩色醫書解碼

7旬翁夜間醉步路旁險象生　內埔警護送返家保平安

桃園政壇大老楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

蘆竹誠聖宮設百萬獎助學金　獎勵學子會考金榜題名

文保景掀台韓戰火　日網力挺曝「2018世足既視感」：日本也被罵爆

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

男生自認「開車技術」比女生好？　英政府數據：交通死亡近8成

雞排險掉地上！士林夜市驚見男女跪姿「吞吐」　路人拍下報警

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

【勇敢的人先享受】3歲妹妹解鎖兩輪腳踏車 甚至還會站著騎！

地方熱門新聞

楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

挺中華隊！彰化鐵粉3/14豪發300杯珍奶

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

誠聖宮百萬獎學金助學　鼓勵學子認真向學

桃園來來國際科技捐毛毯助遊民

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　想飛台灣遭攔下

北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

基隆市政說明會與民對話　謝國樑：穩健財政推動城市升級

翁夜間醉步路旁險象生　警護送返家保平安

月領8千學技能勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

提前整備減災害衝擊　新北添2處水患自主防災社區

百年前「混血教材」現身台南教會工尺譜聖詩、白話字彩色醫書

台中友善中高齡企業認證開跑！

台南文化中心特色候車亭啟用海洋意象結合藝文地標成打卡新亮點

更多熱門

關鍵字：

混血教材台南教會工尺聖詩彩色醫書

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

探8℃！　下波還會更冷

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面