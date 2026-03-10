台中警奇招防詐！請出AI哈士奇+虎斑貓　狂吸毛小孩爸媽目光

▲第二警分局利用AI宣導阻詐，這次用哈士奇與虎斑貓吸引喜愛毛小孩的民眾。（圖／警方提供）

記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局為了提升民眾識詐觀念，利用AI製作「哈士奇」與「虎斑貓」擔任Podcast主持人，以輕鬆幽默卻專業有力的方式，帶領觀眾拆解常見詐騙手法，吸引不少喜愛毛小孩的飼主、民眾目光。

警方指出，本系列共有三部影片，以「時事焦點」形式呈現，透過哈士奇熱血直率的風格與虎斑貓的冷靜分析，生動破解近期高發詐騙類型，包含「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「愛情交友詐騙」等三大常見詐騙手法，影片採情境模擬方式，呈現家中寵物觀察主人遭受詐騙而旁觀者清看破一切。

警方表示，哈士奇總給人感覺萌呆傻，因此又被戲稱為「二哈」，反觀較具野性的虎斑貓，給人沉穩、警戒心強的感覺，第二分局表示，特別設定以兩種反差性格的角色結合產生衝突感，而詐騙手法日益翻新，近年警政單位傾盡全力進行各方面宣導，期望降低民眾被害，為避免民眾疲乏，透過創新宣導的方式，讓「防詐」不再只是制式宣導，而是民眾願意主動觀看與分享的宣導資訊內容。

分局長鍾承志呼籲，近年來詐騙手法不斷演化，除傳統且高發的假投資、網購、交友詐騙，也出現新型態的無卡提款、雲端發票中獎、代購機票詐騙等模式，要避免掉入新興詐騙陷阱，首要便是必須先瞭解現階段的詐騙類型與手法，才能預先進行防範。