社會 社會焦點 保障人權

卓榮泰「私人包機」松指部起飛看棒球　新黨按鈴告他瀆職

記者劉昌松／台北報導

行政院長卓榮泰7日現身日本大巨蛋，觀看WBC比賽，卓榮泰稱是私人行程，仍因包機從空軍機場出發惹爭議，新黨青年軍10日到台北地檢署告發卓榮泰違反《要塞堡壘地帶法》等罪，桃園市議員參選人游智彬以「萊爾校長」行動劇謔稱卓榮泰「把美女發言人李慧芝也載去『陪看』」，「爽都你在爽，辛苦都我校長在辛苦」。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新黨青年軍到北檢告發卓榮泰私人包機從軍機場起飛，涉嫌違反《要塞堡壘地帶法》。（圖／記者劉昌松攝）

新黨台北市議員參選人季節指出，根據《要塞堡壘地帶法》第七條，「本民用航空器非經國防部之特許，不得飛越禁航區域」，假設是卓榮泰此行是私人行為，沒有見到任何日本政要，就不應該未經許可，從空軍停機坪出發，如果卓榮泰提不出證據是公務，或得到國防部特許，就可能觸犯《要塞堡壘地帶法》以及《刑法》瀆職、圖利罪。

游智彬則以「萊爾校長」紙板當面具，扮成總統賴清德用台語唸台詞，「大師兄(指卓榮泰)啊，你以為你是棒球隊林智勝大師兄，對你實在很失望，你現在大尾了哦，擅自作主，做華航飛機，偷渡去日本，你什麼意思啊？」

游智彬在提到卓榮泰同行者時，一度把看，說成幹，「那個松山軍用機場是萊爾校長在用的，你去日本就算了，竟然把美女發言人李慧芝也載去『陪看』，連我校長提拔的奧運金牌李洋部長也帶去，這隨扈費用都國家出，我跟做小安安只能在總統府，那麼小的電視機，那麼小的房間，被網友笑桌上擺供品向在普渡，爽都妳在爽，辛苦都我校長在辛苦」。

新黨台北市議員參選人譚傳紹表示，民主政治最基本的原則就是權力必須接受監督，呼籲台北地檢署依法調查相關事證，釐清是否涉及違法圖利或濫用職權，給社會一個清楚交代。

03/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

護理界訴求「三班護病比」入法許久，民眾黨立委邱慧洳今（10日）質詢提到總統賴清德2023年拋競選支票稱會在2年內入法，但顯然已跳票，盼詢行政院長卓榮泰與衛福部長石崇良能押個入法的日期。卓榮泰表示，三班護病比是獎勵先行，逐步推動，推動過程先把執登人員提高，且確實有獎勵方式了，把人數提高一定程度,再來組合。對於卓跟石始終沒押日期，邱慧洳說，今天無法追問數字，因為衛福部永遠在研議。

卓榮泰包機2026中華隊經典賽松指部要塞堡壘新黨

