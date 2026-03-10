卓榮泰「私人包機」松指部起飛看棒球　新黨按鈴告他瀆職

記者劉昌松／台北報導

行政院長卓榮泰7日現身日本大巨蛋，觀看WBC比賽，卓榮泰稱是私人行程，仍因包機從空軍機場出發惹爭議，新黨青年軍10日到台北地檢署告發卓榮泰違反《要塞堡壘地帶法》等罪，桃園市議員參選人游智彬以「萊爾校長」行動劇謔稱卓榮泰「把美女發言人李慧芝也載去『陪看』」，「爽都你在爽，辛苦都我校長在辛苦」。

▲新黨青年軍到北檢告發卓榮泰私人包機從軍機場起飛，涉嫌違反《要塞堡壘地帶法》。（圖／記者劉昌松攝）

新黨台北市議員參選人季節指出，根據《要塞堡壘地帶法》第七條，「本民用航空器非經國防部之特許，不得飛越禁航區域」，假設是卓榮泰此行是私人行為，沒有見到任何日本政要，就不應該未經許可，從空軍停機坪出發，如果卓榮泰提不出證據是公務，或得到國防部特許，就可能觸犯《要塞堡壘地帶法》以及《刑法》瀆職、圖利罪。

游智彬則以「萊爾校長」紙板當面具，扮成總統賴清德用台語唸台詞，「大師兄(指卓榮泰)啊，你以為你是棒球隊林智勝大師兄，對你實在很失望，你現在大尾了哦，擅自作主，做華航飛機，偷渡去日本，你什麼意思啊？」

游智彬在提到卓榮泰同行者時，一度把看，說成幹，「那個松山軍用機場是萊爾校長在用的，你去日本就算了，竟然把美女發言人李慧芝也載去『陪看』，連我校長提拔的奧運金牌李洋部長也帶去，這隨扈費用都國家出，我跟做小安安只能在總統府，那麼小的電視機，那麼小的房間，被網友笑桌上擺供品向在普渡，爽都妳在爽，辛苦都我校長在辛苦」。

新黨台北市議員參選人譚傳紹表示，民主政治最基本的原則就是權力必須接受監督，呼籲台北地檢署依法調查相關事證，釐清是否涉及違法圖利或濫用職權，給社會一個清楚交代。