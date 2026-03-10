　
社會 社會焦點 保障人權

高雄國10「砂石車闖紅燈」擦撞翻覆4人送醫　現場慘況曝光

▲▼高雄國10交流道「砂石車擦撞翻覆」4人送醫　現場慘況曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄國10交流道「砂石車擦撞翻覆」4人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄燕巢區國道十號交流道口今（10）日上午8時發生一起交通事故，一輛砂石車疑闖紅燈，與另一輛自小客車擦撞翻覆，現場大量零件散落，現場4人受傷。另外，一輛砂石車為閃避事故急煞導致故障，還有一輛自小客車遭波及車燈受損。

經查，40歲方姓男子駕駛營業砂石車東往西下交流道，行經路口時因不明原因闖紅燈，與沿嘉寶路南往北直行的徐姓男子自小客車發生碰撞，造成雙方駕駛及乘客共4人受輕傷，所幸送醫後均無生命危險，雙方酒測值均為0。

▲▼高雄國10交流道「砂石車擦撞翻覆」4人送醫　現場慘況曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國10交流道「砂石車擦撞翻覆」，現場慘況曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國10交流道「砂石車擦撞翻覆」4人送醫　現場慘況曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

事發當下，路口一輛營業曳引車為閃避事故急煞導致故障，現場另有一輛自小客車遭事故噴濺物品波及，造成車燈受損。現場員警第一時間協助救護人員將傷者送醫，因事故車體龐大且有零星散落物，員警於路口積極實施交通指揮，引導往來車輛繞行，並同步聯繫大型吊車到場協助排除，力求在最短時間內恢復交通順暢。

本案初步判定肇事原因為砂石車闖紅燈，詳細肇事原因將由交通大隊進一步分析鑑定。針對方姓駕駛違規部分，警方將依《道路交通管理處罰條例》第53條1項規定製單舉發，最高可處5400元罰鍰。

03/08 全台詐欺最新數據

士林夜市脫衣跪姿吞吐　男女下場慘了
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

高雄砂石車交通事故闖紅燈受傷

