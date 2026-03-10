「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

▲行政院長卓榮泰赴立院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

世界棒球經典賽（WBC），中華隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰遭爆搭乘華航專機低調現身球場應援；卓回應，這是假日自費私人活動，不過仍引發在野與中國批評。民進黨團幹事長莊瑞雄今（10日）質詢時關切，為何要自費？卓榮泰回應，在立法院還沒有通過行政院的預算、立法院去年大幅刪除行政院預算時，「我如果用公費，今天的問題會更大」，「我不想讓立法院的委員們來對行政院挑這個毛病，所以我完全自費，所有的單據都在我手上，我一塊錢都沒有報公費」。

行政院長卓榮泰今赴立院繼續進行施政總質詢。民進黨團幹事長莊瑞雄詢問，卓榮泰赴日看球的心情。卓榮泰回應，假日時間跟國人一樣關心Team Taiwan、國家棒球隊，在緊要關頭也提高士氣，所以利用假日私人活動時間到東京巨蛋球場觀看了一場非常振奮人心的比賽。

而莊瑞雄原想詢問同樣有赴日的運動部長李洋，認為是私人還是公務行程？卓榮泰隨即搶答表示，「部長是先去的，他沒有跟我一起」。

莊瑞雄提到，雖然卓榮泰是私人行程，但按照憲法規定，行政院長是國家最高行政首長，哪怕是私人行程，維安安排、交通安排，哪有自己出錢的？這是一個制度，前總統馬英九卸任後，出門維安也是一堆，「他的安全你必須要去給他維護，哪怕是不同的黨的，你也不能說他在那邊動一根寒毛」，所以他不懂為什麼卓榮泰要用自費？

卓榮泰回應，除了去看國家隊比賽外，當天決定去之後，「我最想要做的一件事情，我想看看我們台灣隊長陳傑憲他手上的傷勢」，因為知道陳傑憲第一場受傷就不能再上場，但是我去到現場，礙於整個他們還在默契上的訓練，我沒有去打擾他們」，但慰問台灣隊長確實是他很大的期待，不過這件事已經過去了。

至於為何私人行程要用自費？卓榮泰說明，在立法院還沒有通過行政院預算、立法院去年大幅刪除行政院預算時，「我如果用公費，今天的問題會更大。他會說沒有這筆預算，沒有通過，刪除了為什麼用公費去走一個私人的行程？是不是？會不會有這種質疑？當然會有這種質疑」。

卓榮泰說，因此，自己一開始設定，如果可以成行，經過一般程序申請，「我一定要自費前往，我不想讓立法院的委員們來對行政院挑這個毛病，所以我完全自費，所有的單據都在我手上，我一塊錢都沒有報公費」，連去到當地坐遊覽車的錢也是自費的，包括所有的門票都是一張一張跟棒協去買下來的，請他們代買的。

卓榮泰繼續指出，「安全人員當然跟我去，我只有三個隨身隨扈跟我去，其他的都是其他工作人員，連隨扈的費用也都是我出的」，這是沒有錯的，他並指著桌上文件夾說，「所有都在這」。

莊瑞雄隨即表示對此佩服，但認為破壞原來的慣例。卓榮泰則說，「我就是在一個被破壞的預算體制下做這些事情」。

莊瑞雄也問外交部長林佳龍，卓榮泰要去日本，日本首相高市早苗知道不知道？一定知嘛！日本政府一定跟你說OK，不然不可能到那裡。「日本一定會有重大外交突破，有沒有？」

林佳龍回應，院長已有說明，這個性質是私人行程，「當然，我想政治人物在國際上，外面都會有一定的解讀，那我們也予以尊重」。卓榮泰則說，這都是一般申請程序，沒有任何特殊的人做什麼大力協助，「我們就是一般的申請、一般的包機、一般的行程、一天的來回」，很單純的私人活動跟行程。