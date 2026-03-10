包機飛東京從松指部起飛惹議　卓榮泰：怕新聞曝光成行都有問題

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰7日前往日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC），事後被爆是從空軍松指部搭乘包機來回，引發在野黨質疑，私人行程為何能使用松指部。卓榮泰今（10日）回應質詢時表示，他去日本是多麽小心謹慎，更不想要節外生枝，因為他知道只要新聞被報出來，可能連成行都有問題。

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）



國民黨立委王鴻薇今日質詢針對卓榮泰包機前往日本一事詢問。王鴻薇要求卓榮泰拿出包機自費證據，卓榮泰回應，「拿得出來妳怎麼辦？」王鴻薇說，「那你就是杜悠悠之口啊？我昨天是說，你拿不出證據，你就是涉及貪瀆」。卓榮泰說，「我拿的出證據怎麼辦？」王鴻薇問卓榮泰，「為什麼昨天華航不說明？陷你於不利是不是？請問，你是自費？院長你支付了嗎？是一個一個位子的錢？還是包機費用？」

卓榮泰說，「整個」，並把手上的牛皮紙袋拿起來說「單據都在這裡」，王鴻薇則回說，那你快叫行政院公布單據，這樣才能杜悠悠之口。王接著問國防部長顧立雄，這件事情還有大家質疑的地方，因為院長說是私人行程，但是用的是專機，所以用的不是行政專機對嗎？顧立雄說，這是華航的班機；王說，所以這是私人包機嗎？顧立雄說，我的了解，這是中華航空的…。王打斷說，因為是從松指部起飛，這樣是軍用機場，今天就有民眾問，包機可不可以使用松指部，但松指部說沒辦法提供私人包機，為什麼這次可以使用松指部？所以一般包機可以使用軍用機場嗎？

顧立雄說，按照跟民航局相關協議，可以，因為松山機場就是一個軍民合用的機場，所以台北航空站停機規劃，所以都可以商界停機坪，同樣軍機，也可以借停機坪。交通部長陳世凱補充，台中水湳機場都是軍民合用，私人包機可以由民航局調度。

卓榮泰則說，他去到日本這一趟，是多麽小心謹慎，更不想要節外生枝，所以審慎進行，如果看到今天的現象，大家找這樣的問題，他請求松指部是對的，因為只要新聞被報出來，可能連成行都有問題，且這麼早的飛機，就是不想要影響到其他航班。