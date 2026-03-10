清明連假車潮上看1.3倍　一圖看國道好走時段

▲清明節連假國道好走時段懶人包。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

清明將有4天連假，其中首日最塞，交通量上看1.3倍，南下車潮更是平日1.8倍，高公局今公布國道好走時段，南下建議清晨5時前或下午再出發、北上可利用上午9時前先走。

今(115)年清明節連假長達4天，高公局預估，南向車流集中於第1日和2日、北向車流集中於第3日及4日，交通需求以掃墓返鄉旅次為主，高達52%，旅遊旅次則有34%。

高公局也公布清明連假期間國道好走時段，其中西部國道部分，4月3日、4日(連假首兩日)，上午時段南向車流量大，桃園、新竹、彰化瓶頸路段及鄰近墓區如苗栗、台中及南投等路段易有壅塞情形。高公局建議用路人於上午5時前或中午12時後出發。

4月5日、6日(連假末兩日)，下午時段北向車流量大，南投、彰化、台中、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形，高公局則建議中部地區北向用路人於中午12時前出發，南部地區北向用路人則提早至上午9時前出發。

國5部分，4月3日、4日預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，高公局建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。4月4日至6日，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，高公局建議用路人於上午9時前出發。

為鼓勵民眾提早2周掃墓，3月21日、22日、28日、29日等兩個周末國道祭出單一費率再7折優惠，高公局表示，清明節連假國道交通需求較平日高出甚多，部分路段尖峰時段將出現長時段之壅塞，呼籲用路人可多利用節前的周休提早掃墓，或於連假期間多搭乘國道客運、台鐵及高鐵。倘若仍有自行開車需求，建議可利用好走時段避開車潮。

▲清明節連假匝道封閉措施懶人包。（圖／高公局提供）

高公局也規劃在連假前兩個周六及清明連假期間實施匝道封閉措施，包括3月21日及28日(連假前兩個周六)的5時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；4月3日的0時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，以及5時至12時，也將封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

另4月4日的5至12時，則將封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；4月5日及6日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。