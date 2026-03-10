　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大研生醫47歲董猝逝　出版界大前輩嘆：少了個獨角獸創業家

▲▼大研生醫董事長張家銘(右)及總經理林東慶。（圖／記者高兆麟攝）

▲大研生醫董事長張家銘（右）及總經理林東慶。（圖／記者高兆麟攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「大研生醫（7780）」董事長張家銘辭世，享年47歲。城邦集團創辦人暨出版媒體業領軍人物何飛鵬社長在臉書發文哀悼，回想兩個月前，他剛開始經營線場訪談節目，就是找張家銘當第一個受訪者，兩個小時的訪談酣暢淋灕，非常深入痛快，不捨直呼「台灣少了一個獨角獸創業家」。

何飛鵬表示，女兒傳訊息跟他說「張家銘走了」，他當下大叫一聲「是愛情公寓的張家銘嗎？」相當驚訝，「怎麼可能，那麼年輕，才47歲。」他回想兩個月前，自己剛開始經營現場訪談節目，就是找張家銘當第一位受訪者，兩人暢談兩個小時。

兩人聊的則是張家銘的創業故事，在政大念書時就開始探索如何創業，到一畢業就和附中同學一起創業愛情公寓。後來到中國，轟轟烈烈的成為中國最熱門的網站，到為了上市，放棄中國市場回台，將公司上市。後來張家銘為了健康要吃好魚油，在全世界尋尋覓覓，找到德國廠商引進，使大研生醫業績長紅，也順利上市，股價上百元。

何飛鵬說，張家銘是他附中、政大學弟，讓他倍感親切，最後感嘆，「他是一個充滿活力的創業家，也可能是下一個獨角獸經營者。可惜英年早逝，台灣少了一個獨角獸創業家。」

03/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

「大研生醫（7780）」董事長張家銘辭世，享年47歲。張家銘生前並未傳出有重大疾病史，突如其來的死訊令業界與員工深感哀痛。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒特別提醒，有7類人屬於睡夢中猝死的高危險群，應提高警覺。

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

埔里生態農場錫葉藤紫花季　藝術家開展

埔里生態農場錫葉藤紫花季　藝術家開展

張家銘大研生醫何飛鵬創業家獨角獸

