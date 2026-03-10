　
社會 社會焦點 保障人權

清茶館「爺爺」性侵女童　狡辯「糖尿病漏尿」判賠215萬

▲桃園市張姓男子去年11月間藉故叫住女童，卻趁機搭住肩膀還伸手撫摸身體，女童推開期鹹豬手後嚇得立即逃離。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲8歲女童遭「爺爺」性侵，刻意避談事發過程，有創傷壓力症狀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名少女於2022年8歲時，跟著從事清潔工作的父親常到萬華1家清茶館玩耍，卻遭她敬稱為爺爺的張姓店老闆性侵，事後出現自慰行為等異狀才被揭發，張男否認性侵，辯稱少女當年坐他腿上動來動去，他患有糖尿病因而漏尿沾染少女內褲，台北地院審理認定張男狡辯、且犯行導致少女仍有創傷壓力症狀，判他須賠少女精神慰撫200萬元、少女父親15萬元，可上訴。

判決指出，本案少女的祖母與張男認識多年，張男經營的清茶館也是少女父親清運垃圾工作的客戶，少女讀小學時，放學常到張男店裡玩耍、敬稱張男為爺爺，張男也把少女視為孫女疼愛。

不料2022年6月的深夜10點多，當時8歲的少女在張男店裡等爸爸下班來接她，卻遭張男趁打烊已無他人之際，拉下鐵門，脫掉她裙、褲性侵得逞。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲少女回想8歲時遭「爺爺」性侵往事，依舊不堪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

事後不久，少女因故被送往寄養家庭，出現自慰異狀，被通報社工訪查，經不斷安撫關懷，少女說出實情，指張男「把他尿尿的地方放到我尿尿的地方」、還親她嘴巴，聽到爸爸店外敲門叫喚，張男趕快拔出來，叫她把裙子穿好，拿衛生紙或抹布要她自己擦乾淨、趕快出去。

少女說當下覺得很不舒服、下面濕濕的，想快點離開，不知爺爺為什麼這樣做，她不敢反抗，害怕會發生不好的事，她從幼稚園就認識張男，對方應該知道她當時才8歲。

張男刑案一審被依加重強制性交未遂罪判刑5年6月，二審改依加重強制性交罪判刑7年2月，可上訴。本件求償經少女父親提告，要求張男賠償父女倆精神慰撫各50萬元、250萬元。

張男否認性侵，辯稱當天少女坐他大腿上動來動去，他不確定自己上完廁所有無拉好褲子拉鍊，感覺有精液流出來、沾染到少女的褲子，後來細想，應該是他患有糖尿病而漏尿所致。

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲社工證稱受害少女健談，唯獨遭性侵往事是禁區，十分抗拒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

訪談社工證稱，少女非常健談，會跟大家侃侃而談她的計畫、書籍與玩偶等，很願意分享她在寄養家庭和學校的生活經驗、感受與喜歡的事物，邏輯與時間記憶清晰，與同齡孩童無異。

但只要提及本件案情，少女就想逃跑、推稱什麼都不知道、不記得、不想講，情緒變得很焦躁，會暴哭指責為何要問這些事，光是刑案一審期間，少女至少接受12次諮商，曾出現不斷重複陳述案件、停不下來的狀況。

此外，少女更拒絕看到甚至聽到張男，刑案出庭時不肯在張男面前作證，張男暫時離開法庭，少女仍反覆確認張男真的不在場，才願意作證，在心裡諮商時，少女會假裝沒聽見與案情相關問題，也表明「不想要再看到他（張男）」，明顯對張男有惶惶不安的反應，仍有創傷壓力症狀。

法官認為少女毫無動機憑空杜撰、誣陷張男，反而張男到案說詞矛盾，警詢時一概否認，偵查時僅說少女坐他大腿上，刑案一審改稱少女在他腿上動來動去、他流出精液沾到少女褲子，少女弟弟當時在場。但法官查明，少女弟弟出生不久，就被送到寄養家庭，案發時不可能在場。

法官更質疑張男若只是沒拉好外褲拉鍊，生殖器怎會穿過自己內褲外露，且摩擦金屬拉鍊毫沒感覺？甚至少女坐他腿上動來動去、外露生殖器持續擠壓碰觸金屬拉鍊，不會受傷疼痛嗎？若單純沒拉好拉鍊、只是因為磨蹭射精，怎可能穿透自己與少女讀內褲而沾染少女身體，且張男感覺異樣，為何不趕快抱開少女避嫌？

連串問號直指張男卸責狡辯，法官認定他強制性交少女，導致已讀國中的少女持續情緒壓抑、陷於創傷久久無法恢復狀態，少女父親須陪伴女兒面對此一痛苦，判決張男須賠償少女精神慰撫200萬元，少女父親15萬元，可上訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

清茶館「爺爺」性侵女童　狡辯「糖尿病漏尿」判賠215萬

北市1位自行車騎士2023年路過1處路燈維修工地，遭路面散落的電纜線絆倒，導致左臂與手指骨折，怒告包商求償66萬餘元，包商抗辯已放置交通錐示警，電纜線寬度僅1.13mm、不致於造成摔車，台北地院認定包商有疏失，但因傷者住院4天就恢復上班，僅判包商須賠醫藥費與精神慰撫等共20萬餘元，可上訴。

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

辦公室硬上曖昧女「她只同意第2次」　淫男慘了

性侵強制性交清茶館精神慰撫創傷壓力

