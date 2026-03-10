3/6收到海馬士發價書、3/26前要簽署　顧立雄盼立法院盡速授權

▲國防部長顧立雄10日在立法院受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美國增售我方82套海馬士多管火箭系統（HIMARS）的發價書已送交我國，國防部長顧立雄今（10日）表示，國防部3月6日收到，要在3月26日前簽署，希望包括先前的M109A7自走砲等共5項發價書都能夠授權簽署，尤其是海馬士的部分，且如果再延遲會有相當影響，希望立法院盡速授權簽署。

行政院提1.25兆國防特別條例，因藍白上會期全力杯葛，上週立法院新會期開議後才得以付委，但對美採購的拖式二B飛彈、M109A7自走砲、標槍飛彈的發價書恐於15日到期，顧立雄日前透露，國防部已收到第4項「海馬士多管火箭系統」發價書。

顧立雄今天到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，對於國防部何時收到此次美售台的海馬士發價書？什麼時候是最後簽署回覆的時間？顧立雄會前受訪時說，應該是3月6日收到，要在3月26日前簽署；現在有5項發價書，國防部已經拿到其中4項，希望5項都能夠授權簽署，尤其是海馬士的部分，讓相關期程早點啟動，且如果再延遲會有相當影響，希望立法院盡速授權簽署。

至於中共軍機11天未進入我航空識別區，顧立雄表示，大家都有很多研判，但他必須要強調，中共對我方武力併吞的企圖始終存在，不能夠光靠共機有沒有來這單一徵候來研判；事實上，可以看到共艦持續圍繞在台灣的四周，至少每天保持4艘以上，是企圖將台海內水化的法律戰，迄今沒有停歇。所以我國軍還是要持續、密切地關注後續共軍動態。