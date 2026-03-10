朝野將協商「李貞秀立法委員認定」　綠：期待韓國瑜勇於任事

▲民眾黨不分區立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，不符參選立委資格。立法院長韓國瑜明（11日）將召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員認定」。而前民眾黨主席柯文哲也坦言，就連黨內部民調都顯示民眾不贊成李貞秀當立委。對於李貞秀立委資格，民進黨今（10日）表示，期待韓國瑜做為立法院大家長要勇於任事，法律面前人人平等，任何人有任何中華民國以外的雙重國籍，都不能擔任公職，這樣的規定不該因為任何人有動搖。

對於李貞秀爭議，柯文哲7日出席高雄座談會時曾坦言，民眾黨曾為李貞秀做過民調，題目問「陸配就算拿到身分證，他也不應當中華民國的立法委員？」結果周榆修臉色凝重地的跟他說，民調有逾50%表示贊成、30%反對，「難怪民進黨一直在這個問題死纏爛打，這符合目前台灣主流民意」。

對於李貞秀立委資格，民進黨發言人吳崢表示，關於李貞秀身分、適不適合當立委、雙重國籍問題到底有沒有處理，很遺憾李貞秀這段時間都沒有正面回應質疑，行政院態度清楚，包含院長卓榮泰在內，都不同意李貞秀敷衍「國籍法」的檢視，內政部也說，李貞秀並未依國籍法要求拋棄另一國籍的程序。

吳崢指出，按照國籍法規定，主管機關也就是立法院，因為李貞秀在立法院任職，立法院應主動依法解職李貞秀，但目前沒有做到，韓國瑜院長過去與賴清德總統茶敘上，也主動表達要化解朝野之前歧異的誠意，期待韓國瑜做為立法院大家長要勇於任事。

吳崢直言，這是非常基本的道理，民進黨態度清楚，法律面前人人平等，任何人不管有中國籍、美國籍、加拿大籍，任何一個中華民國以外的雙重國籍，都不能擔任公職，這是對享有權力的立委、公職人員基本單一忠誠要求，這樣的規定不應因任何人有動搖。

吳崢強調，民眾黨及李貞秀也不應鑽制度漏洞，產生國家安全破口，這是基本立場跟原則，民進黨一定要守住。