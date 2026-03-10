杉林溪遊園車墜谷1死6傷！彰基體系收治6人　54歲男插管送加護

記者唐詠絮／彰化報導

南投縣知名景點杉林溪森林遊樂區昨（9）日中午12時15分發生重大車禍，一輛中型遊園巴士不明原因失控，墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、6人輕重傷。這7名乘客全是彰化鄉親，包括吳姓姊弟5人，另外66歲陳姓男子被救出時已無呼吸心跳，後腦勺有10公分撕裂傷，緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治。其餘6名傷者分別送往彰化基督教醫院體系救治，目前還有2人住在加護病房。

▲杉林溪遊園車墜谷，彰基體系醫院收治6名傷者。（圖／民眾提供）

彰基醫學中心今（10）日說明，這次事故轉送到彰基體系的病人總共有6人，其中3人在彰化基督教醫院、一位在員林基督教醫院、2人目前留置在南投基督教醫院。

彰基指出，在彰化基督教醫院的病人主要有三位，其中最嚴重的是一名54歲男性，他從南基轉院過來時，檢查發現右側第三到第十一根肋骨骨折，合併胸廓變形、血胸以及連枷胸，另外還有右側肝臟撕裂傷及輕微內出血，左腳股骨也有骨折。醫療團隊立即為他放置胸管、輸血並插管治療，目前仍在加護病房觀察，要等狀況穩定後，再評估是否需要手術處理。

▲陳男傷勢嚴重轉彰基。（圖／民眾提供）

第二位患者是56歲女性，主要傷勢為胸部挫傷，合併左側第一到第六根肋骨骨折及血胸，已經放置胸管治療，另外還有左側鎖骨骨折及身上多處擦挫傷，目前入住一般病房觀察。第三位是64歲女性，主要有頭部外傷及左側鎖骨骨折，目前仍在觀察治療中。

在南投基督教醫院部分，收治兩名女性傷者。一名58歲女性左側挫傷，疑似第六到第八根肋骨骨折，身上多處擦傷，目前住院治療觀察；另一名60歲女性頭部外傷合併腦震盪，腰椎第一到第四節骨突處骨折，左右兩側恥骨也有骨折，同樣住院觀察中。

▲杉林溪遊園車發生墜谷意外。（圖／民眾提供）

員林基督教醫院則收治一名60歲女性，主要傷勢為頭部外傷，左側顳葉皮下及下巴有多處擦傷撕裂傷，四肢也有多處擦挫傷，目前意識清楚，仍在觀察當中。

這起意外總共造成1死6傷，死者為66歲陳姓男子，當時與妻子一同搭車出遊，沒想到天人永隔，他的妻子也在事故中受傷，目前仍在醫院治療。至於事故詳細原因，是否為機械故障或人為疏失，還有待警方進一步調查釐清。