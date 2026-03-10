　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰赴日觀賽是外交突破？　謝志偉曝往事：中國反應已給答案

▲謝志偉貼出與蘇貞昌過往合照。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉）

▲謝志偉貼出與蘇貞昌過往合照。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰7日以私人行程名義赴日本觀看經典賽，引起各界議論。對此，我駐歐盟代表謝志偉今（10日）回憶當年時任院長蘇貞昌出訪一事，他成功讓蘇院長從非洲飛抵法蘭克福過境轉機，當時雙方約定，對外說詞就是「放行」係基於「人道考量，全無私人或政治因素」。他也強調，至今，台灣行政院長還不曾有像卓院長能順利進入一個沒有邦交的國家，更別說，坐在幾萬人的公共空間且被報導，到底是「私人行程」，還是「外交突破」？中國的反應已給了標準答案。

謝志偉表示，憶當年一位台灣行政院長出訪記事，那是將近20年前的事了，2006年12月14日晚間，時任行政院長的蘇貞昌先生自台北出發前往當時台灣的非洲友邦甘比亞參加當地時間12月15日上午賈梅總統（H.E. Alhaji Dr.Yahya A.J.J. Jammeh）連任就職典禮。蘇並預定15日當日即搭機返台。

謝志偉表示，當時自己人在德國，剛任台灣駐德代表滿一年不久。蘇院長訪非與自己本無關。然而，卻在他從台北出發飛甘比亞的前兩天，收到台北外交部緊急電話要他去洽德國外交部，問可否同意蘇院長於回程時，在法蘭克福轉機回台灣。

謝志偉說，電話裏，外交部說，收到這個指令的，除了駐德代表處之外，同時還有四個其他台灣駐歐洲國家的代表處。他們五館分別只有48小時的時間，雖然只是單純地過境，他們五個大使，接到指令時，沒有一個有把握。

謝志偉說，因為由於中國的強力施壓，各國都把台灣的行政院長視為是憲法上具有主權象徵之政治人物，即便不入境而僅止於過境，都是禁忌。

謝志偉指出，細節不表，簡單地說，自己在最後關頭成了唯一獲得駐在國外交部同意的人，讓蘇院長從非洲飛抵法蘭克福過境轉機飛返台灣。雙方約定，對外說詞就是「放行」係基於「人道考量，全無私人或政治因素」。

謝志偉指出，12月15日，蘇院長飛離甘比亞沒多久後，自己即從柏林飛往法蘭克福機場過夜。鬧鐘撥了次日清晨五點，自己根本到三點才勉強入睡，六點左右，天色猶黑，下著細雨，自己充滿焦慮地、終於在機場旁一特定空間接到了蘇院長，心情激動地緊抓著蘇院長的手，卻忘了告訴他，自己臉頰上，蘇院長看到的，真的不是淚水，而是雨水，「其實，我也不確定」。

謝志偉說，今天回想起這一段，自己知道，之前，至今，台灣的行政院長還不曾有像卓院長能順利進入一個沒有邦交的國家。更別說，還坐在幾萬人的公共空間裏，為台灣的棒球選手加油，且被報導。

謝志偉強調，到底是「私人行程」，還是「外交突破」？別問院長，別問國人，中國的反應已給了標準答案。

謝志偉也補充，第一，去程轉機沒問題。回程一直敲不定，應該是「去程被發現有國家放行」。第二，那次的「談判」還有戲外戲，有機會，細節另外再寫。第三，德外交部那位朋友後來當到駐日大使，近已退休，因此寫出來，無妨。

▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

相關新聞

卓榮泰包機惹議　新黨控按鈴告他瀆職

卓榮泰包機惹議　新黨控按鈴告他瀆職

行政院長卓榮泰7日現身日本大巨蛋，觀看WBC比賽，卓榮泰稱是私人行程，仍因包機從空軍機場出發惹爭議，新黨青年軍10日到台北地檢署告發卓榮泰違反《要塞堡壘地帶法》等罪，桃園市議員參選人游智彬以「萊爾校長」行動劇謔稱卓榮泰「把美女發言人李慧芝也載去陪看」，「爽都你在爽，辛苦都我校長在辛苦」。

張育成發文告別經典賽　謝球迷力挺

張育成發文告別經典賽　謝球迷力挺

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

包機飛東京從松指部起飛惹議　卓榮泰：怕新聞曝光成行都有問題

包機飛東京從松指部起飛惹議　卓榮泰：怕新聞曝光成行都有問題

力阻藍白爭議法案？　卓榮泰：盤點51個優先法案盼立院審查通過

力阻藍白爭議法案？　卓榮泰：盤點51個優先法案盼立院審查通過

