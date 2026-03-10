　
地方 地方焦點

屏東玉賢宮3/14遶境　白沙屯等5大宮廟贊境...里港警交管上路

▲里港警分局。（圖／里港警分局提供）

▲里港警分局。（圖／里港警分局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東里港玉賢宮3月14日將舉行開廟門平安遶境大典，邀請白沙屯拱天宮等多間知名宮廟參與，預料湧入大批信眾。里港警分局為確保活動順利與交通安全，規劃多項道路管制與停車措施，並建議民眾多利用大眾運輸前往，呼籲用路人配合交通疏導，共同維護活動秩序與行車安全。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

里港鄉玉賢宮於3月14日（週六）上午5時至3月15日（週日）凌晨2時舉行開廟門平安遶境大典，並邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮、北港朝天宮等知名友宮蒞臨贊境，預期屆時將吸引大量信眾前來參與。為確保活動期間交通順暢及民眾安全，里港警分局已事先規劃交通管制與疏導措施。

警方表示，遶境活動期間將針對里港市區及周邊道路進行彈性交通管制。其中，過江路、仁愛路、信義路、玉田路、大平路、永樂路、永安路及中山路等路段，將於3月14日上午8時至下午6時實施汽機車管制。另台3線與永豐路二段北上車道，將於3月14日下午2時起至15日凌晨2時實施人車分流管制。

此外，台3線與中和路口起將實施調撥車道措施，南下車道供車輛雙向通行，北上車道沿線封閉，管制時間為3月14日下午4時至15日凌晨2時。台3線里港至土庫路段也將於3月14日全天禁止大型車輛及砂石車通行，以確保活動安全。
為因應大量車潮，廟方也規劃三處主要停車區域，包括里港河濱公園沿線、里港農會斜對面空地，以及里港里中7-11門市旁空地。其中部分區域將優先保留給白沙屯拱天宮、北港朝天宮、旗山天后宮、虎尾福安宮及新營太子宮等友宮執事團隊放置器材，其餘空間則開放一般信眾停放。警方也提醒民眾勿隨意停車於民宅門口或巷道，以免影響居民出入。

里港警分局同時建議外縣市信眾多利用大眾運輸前往，可搭乘高鐵至左營站轉搭計程車或高雄客運8037路線，或搭台鐵至屏東火車站後轉乘屏東客運8216、8217、8218、8220路線至里港站。另活動也提供「莫忘初衷」免費接駁服務，上午6時至9時於屏東火車站前發車往玉賢宮，晚上6時至9時則於里港南興福德祠提供返程接駁。

里港警分局長邱逸樵表示，本次遶境活動規模盛大且時間橫跨深夜，呼籲參與信眾發揮禮讓精神，遵守交通規則並配合員警與工作人員指揮，不併排停車、不占用救災空間；行經台3線管制路段時務必減速慢行。警方也將全力投入交通疏導與安全維護工作，期盼在神明庇佑下，讓活動平安順利圓滿完成。

