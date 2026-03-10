　
社會 社會焦點 保障人權

進用大姑工作3年圖利百萬！前海科館長陳素芬遭起訴　50萬交保

▲違法進用姻親涉貪污，海科館前館長陳素芬、廖敏惠遭羈押禁見。（圖／翻攝自「國立海洋科技博物館」官網）

▲基隆地院裁定海科館前館長陳素芬50萬、廖敏惠30萬交保。（圖／翻攝自「國立海洋科技博物館」官網）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉嫌職場霸凌，並於任內違法進用具三親等內姻親關係的大姑廖敏惠，基隆地檢署依涉犯圖利罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，3月2日全案偵結起訴，9日移送基隆地院審理後，裁定陳50萬、廖30萬交保。

海科館前館長陳素芬涉嫌在擔任館長任期內，對同仁有職場霸凌行為，且情緒控管能力不足等，經教育部職場霸凌防治及申訴處理專案小組調查後，認定其行為構成職場霸凌，監察院調查後亦認定其行為已符合職場霸凌。

不僅如此，基隆地檢署調查發現，海科館秘書室於2021年10月間有一職缺，該職缺不得進用3親等內姻親關係的親屬，陳素芬卻找來與其具有2親等姻親關係的廖敏惠，指示不知情的海科館人員修訂海科館臨時人員學經歷門檻，使廖敏惠符合職缺資格，並將職缺所使用的考題於事前洩漏予廖敏惠，使廖敏惠於筆試中得取得佳績後，陳素芬即勾選廖敏惠為職缺正取人員。

另廖敏惠更於具結書上虛偽具結表示其與陳素芬無3親等內姻親關係，而陳素芬亦於附有此虛偽具結書的海科館新進人員人事資料表此公文書上用印，使海科館就本案職缺於2021年11月1日起正式錄用廖敏惠，並圖利廖敏惠使其取得在職期間（2021年11月1日至2024年12月2日）海科館所發放的薪資、加班費及各項獎金總計146萬2859元。

基隆地檢署於1月14日前往陳素芬、廖敏惠住處及相關證人住處共3處搜索，並約談2名被告及8名證人到案說明，複訊後檢方認陳、廖2人涉嫌重大，有串證、滅證之虞，依法向法院聲請羈押，15日法院開庭審理後准予羈押。

3月2日全案偵結，基隆地檢署認陳、廖2人共同犯貪污治罪例第6條第1項第4款之圖利罪嫌及刑法第213條之公務員登載不實文書罪嫌，陳女另涉犯刑法第132條第1項之洩密罪，依法起訴，2人移審基隆地院，法官認2人已無續押之必要，裁定陳50萬元、廖30萬元交保。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

士林夜市脫衣跪姿吞吐　男女下場慘了
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

海科館前館長違法進用親人　基檢偵結起訴2人

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉嫌職場霸凌，並於任內違法進用具三親等內姻親關係的大姑廖敏惠，基隆地檢署認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例圖利罪，且有串證、滅證之虞，1月15日向法院聲請羈押禁見獲准，全案於3月2日偵結起訴，陳女、廖女於今（9）日移送基隆地方法院審理。

館長不認罪！要求「傳喚賴清德」出庭

即／嗆「斬首賴清德」　「館長」今首度到新北院出庭

資深理專七期墜亡女兒控遭長期霸凌

「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：嚴正調查

陳素芬海科館館長職場霸凌濫權

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

