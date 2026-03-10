進用大姑工作3年圖利百萬！前海科館長陳素芬遭起訴　50萬交保

▲基隆地院裁定海科館前館長陳素芬50萬、廖敏惠30萬交保。（圖／翻攝自「國立海洋科技博物館」官網）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉嫌職場霸凌，並於任內違法進用具三親等內姻親關係的大姑廖敏惠，基隆地檢署依涉犯圖利罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，3月2日全案偵結起訴，9日移送基隆地院審理後，裁定陳50萬、廖30萬交保。

海科館前館長陳素芬涉嫌在擔任館長任期內，對同仁有職場霸凌行為，且情緒控管能力不足等，經教育部職場霸凌防治及申訴處理專案小組調查後，認定其行為構成職場霸凌，監察院調查後亦認定其行為已符合職場霸凌。

不僅如此，基隆地檢署調查發現，海科館秘書室於2021年10月間有一職缺，該職缺不得進用3親等內姻親關係的親屬，陳素芬卻找來與其具有2親等姻親關係的廖敏惠，指示不知情的海科館人員修訂海科館臨時人員學經歷門檻，使廖敏惠符合職缺資格，並將職缺所使用的考題於事前洩漏予廖敏惠，使廖敏惠於筆試中得取得佳績後，陳素芬即勾選廖敏惠為職缺正取人員。

另廖敏惠更於具結書上虛偽具結表示其與陳素芬無3親等內姻親關係，而陳素芬亦於附有此虛偽具結書的海科館新進人員人事資料表此公文書上用印，使海科館就本案職缺於2021年11月1日起正式錄用廖敏惠，並圖利廖敏惠使其取得在職期間（2021年11月1日至2024年12月2日）海科館所發放的薪資、加班費及各項獎金總計146萬2859元。

基隆地檢署於1月14日前往陳素芬、廖敏惠住處及相關證人住處共3處搜索，並約談2名被告及8名證人到案說明，複訊後檢方認陳、廖2人涉嫌重大，有串證、滅證之虞，依法向法院聲請羈押，15日法院開庭審理後准予羈押。

3月2日全案偵結，基隆地檢署認陳、廖2人共同犯貪污治罪例第6條第1項第4款之圖利罪嫌及刑法第213條之公務員登載不實文書罪嫌，陳女另涉犯刑法第132條第1項之洩密罪，依法起訴，2人移審基隆地院，法官認2人已無續押之必要，裁定陳50萬元、廖30萬元交保。