大陸 大陸焦點 特派現場

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校　給新兵建議：第一件事先忘記性別

▲遼寧艦女中校朱悅萌。（圖／翻攝央視）

▲遼寧艦女中校朱悅萌。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大四次會議期間，解放軍和武警部隊代表團7日舉行全體會議。會上發言的解放軍人大代表中，海軍遼寧艦某中隊教導員朱悅萌受到外界關注。她曾在2023年「代表通道」上「首秀」而被外界知曉。這名「90後」女軍官本屆上會時，頭銜已晉升為海軍中校，也是遼寧艦唯一的女性基層主官。

▲朱悅萌是首批上航母的女性官兵之一。（圖／翻攝央視）

▲朱悅萌是首批上航母的女性官兵之一。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，7日，十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議召開，6位軍隊人大代表先後發言。其中，一位身著戎裝、自信從容的90後海軍中校備受關注，她就是朱悅萌，海軍遼寧艦某中隊教導員。

1990年出生於吉林的朱悅萌，2015年自海軍航空大學研究生畢業後，主動申請到航母服役。為通過上艦資格認證，她曾在半個月內熟記遼寧艦上3000多個艙室的位置，成為大陸首艘航母遼寧艦首批女艦員之一。

▲遼寧艦33歲美女少校朱悅萌。（圖／翻攝百度百科）

▲當兵入伍前的朱悅萌。（圖／翻攝百度百科）

談及航母上的工作環境，朱悅萌曾用三個數字形容，包括長時間任務中可能連續30天不用手機，在甲板上工作時溫度可達攝氏50度、濕度約70%。甚至在強風環境下，連體重較重的男艦員都難以站穩，對她這種體重不到50公斤的女艦員更具挑戰。

在航母服役超過10年後，朱悅萌先後在作戰、機電與航空等部門歷練，最終成為遼寧艦唯一的女性基層主官。她曾榮立二等功一次、三等功一次，並於2022年被評為全軍優秀政治教員。

朱悅萌表示，每當有新兵登艦時，她都會對女艦員說，「上航母的第一件事，就是先忘記自己的性別，至於在航母部隊中最重要的是專業能力與責任。」

解放軍海軍遼寧艦與山東艦2025年組成雙航母編隊進行遠海實戰化訓練，朱悅萌也參與其中。她表示，雙航母編隊運作的挑戰不僅在於各自完成任務，更在於兩個編隊的協同與空域分配。

03/08 全台詐欺最新數據

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

關鍵字：

遼寧艦朱悅萌女軍官航母雙航母大陸軍武解放軍2026兩會

