為包機看球爆口角！　卓榮泰嗆王鴻薇：私人行程為何要跟你報告？

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰日前包機前往日本觀賞2026年世界棒球經典賽開打，卓事後解釋是私人行程、也是自費；國民黨立委王鴻薇質疑包機費用至少百萬，卓榮泰有貪瀆之嫌。卓榮泰今（10日）在立院質詢時，一上台就說，「委員昨天說我貪瀆百萬，我希望妳今天有一個澄清的說法」，王鴻薇不滿問，為何要反質詢，兩人數次爆發口角，卓更嗆王，「我私人行程為什麼要跟妳報告？」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者徐文彬攝）



王鴻薇昨日向行政院與中華航空發出的公文，質疑卓榮泰赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC）的行程是否涉及特權。今日立院質詢時，卓榮泰率先說，「昨天說我貪瀆百萬，希望妳今天有澄清說法」。王鴻薇則回應說，「那就要看你來澄清」；卓榮泰說，「是妳要澄清不是我要澄清」；王鴻薇說，「我還沒開始問你耶，你在反質詢什麼啊！你是不是自己理虧，然後開始攻擊立法委員」；卓榮泰說，「沒有，妳只要修正妳昨天的講法」；王鴻薇，「你是不是自己在膽小啊，你在膽小什麼啊，你在心虛什麼？你拿得出證據嗎？拿出證據」。兩人你來我往火藥味十足。

卓榮泰回應，「拿得出來妳怎麼辦？」王鴻薇說，「那你就是杜悠悠之口啊？我昨天是說，你拿不出證據，你就是涉及貪瀆」。卓榮泰說，「我拿的出證據怎麼辦？」王鴻薇問卓榮泰，「為什麼昨天華航不說明？陷你於不利是不是？請問，你是自費嗎？院長你支付了嗎？是一個一個位子的錢？還是包機費用？」

卓榮泰說，「整個」，王再問，那金額多少？卓說，華航說這有商業上的顧慮，但是就是合於一般的行情，今天報紙也都說了，就差不多是這個價錢。並把手上的牛皮紙袋拿起來說「單據都在這裡」，王鴻薇則回說，那你快叫行政院公布單據，這樣才能杜悠悠之口，大家關心院長有沒有公器私用的問題，從星期六到今天已經超過76小時，但是院長始終只讓行政院發新聞稿，華航又不願意證實，當然會有外界對於這件事情的疑慮。

卓說，「私人的包機、私人的費用為什麼要向委員提供證據？華航每一項包機都要向委員提供證據嗎？」王鴻薇說，「你不是要澄清外界對你的質疑嗎？還拿出牛皮紙袋，那行政院可以公布啊！」卓榮泰說，「那如果是真的委員要不要負責？」王鴻薇說，院長，「我沒有X光眼，我沒辦法透視，這是你對大家的負責，對國人的負責，你坐飛機有沒有付錢，為什麼是王鴻薇替你負責？笑死人了，你有沒有付錢、有沒有公器私用，為什麼王鴻薇替你負責？我是你的長官、監護人嗎？自己的責任自己付」。

卓榮泰也嗆，「我自己坐飛機為什麼要跟妳報告？妳昨天為什麼說我貪瀆百萬？」王鴻薇說，「如果你提不出證據，就有涉及貪瀆的事情」。卓說，那如果提的出呢？王鴻薇說，那就快提出啊，不要在那邊廢話。卓榮泰不滿說，「妳一向在這裡血口噴人的方式，太多次了，我要代表行政部門提出這樣的抗議，不能再讓妳在這邊血口噴人」。王鴻薇嗆，「你在抗議什麼啊，你不要惱羞成怒耶」。

王接著問國防部長顧立雄，這件事情還有大家質疑的地方，因為院長說是私人行程，但是用的是專機，所以用的不是行政專機對嗎？顧立雄說，「這是華航的班機」；王說，所以這是私人包機嗎？顧立雄說，「我的了解，這是中華航空的…」。王打斷說，因為是從松指部起飛，這樣是軍用機場，今天就有民眾問，包機可不可以使用松指部，但松指部說沒辦法提供私人包機，為什麼這次可以使用松指部？所以一般包機可以使用軍用機場嗎？

顧立雄說，「按照跟民航局相關協議，可以，因為松山機場就是一個軍民合用的機場」，所以台北航空站停機規劃，所以都可以商借停機坪，同樣軍機，也可以借停機坪。交通部長陳世凱補充，台中水湳機場都是軍民合用，私人包機可以由民航局調度。

卓榮泰則說，他去到日本這一趟，是多麽小心謹慎，更不想要節外生枝，所以審慎進行，如果看到今天的現象，大家找這樣的問題，他請求松指部是對的，因為只要新聞被報出來，可能連成行都有問題，他們這麼早的飛機 ，就是不想要影響到其他航班。

王鴻薇說，這一趟行程，引起外面這麼多質疑，院長有責任解釋外界的質疑。卓說，「只有共產黨跟你們在生氣」；王說，請問為納稅人把關，拿外界的質疑來問問題，有何不對？有何不可以？卓說，「我都自己付，單據都有」；王嗆，問心無愧，就把資料公開出來。卓榮泰說，他無法接受立委血口噴人，隨便指控行政院官員貪瀆百萬，他要代表行政院表達嚴厲抗議。

雙方再次爆發口角，韓國瑜試圖緩頰，但卓榮泰問韓國瑜，「韓院長，你能忍受被別人說貪瀆百萬嗎？」韓國瑜提醒，整個總質詢，都是委員提問、院長答覆，大家一定要相互尊重、理性溝通，「報告院長，我被叫韓國輸，我都沒有生氣，請你稍微....」，只見韓國瑜的手一直往下比，似乎在提醒卓榮泰冷靜一下。