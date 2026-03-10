　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為包機看球爆口角！　卓榮泰嗆王鴻薇：私人行程為何要跟你報告？

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰日前包機前往日本觀賞2026年世界棒球經典賽開打，卓事後解釋是私人行程、也是自費；國民黨立委王鴻薇質疑包機費用至少百萬，卓榮泰有貪瀆之嫌。卓榮泰今（10日）在立院質詢時，一上台就說，「委員昨天說我貪瀆百萬，我希望妳今天有一個澄清的說法」，王鴻薇不滿問，為何要反質詢，兩人數次爆發口角，卓更嗆王，「我私人行程為什麼要跟妳報告？」

▲▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者徐文彬攝）

王鴻薇昨日向行政院與中華航空發出的公文，質疑卓榮泰赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC）的行程是否涉及特權。今日立院質詢時，卓榮泰率先說，「昨天說我貪瀆百萬，希望妳今天有澄清說法」。王鴻薇則回應說，「那就要看你來澄清」；卓榮泰說，「是妳要澄清不是我要澄清」；王鴻薇說，「我還沒開始問你耶，你在反質詢什麼啊！你是不是自己理虧，然後開始攻擊立法委員」；卓榮泰說，「沒有，妳只要修正妳昨天的講法」；王鴻薇，「你是不是自己在膽小啊，你在膽小什麼啊，你在心虛什麼？你拿得出證據嗎？拿出證據」。兩人你來我往火藥味十足。

卓榮泰回應，「拿得出來妳怎麼辦？」王鴻薇說，「那你就是杜悠悠之口啊？我昨天是說，你拿不出證據，你就是涉及貪瀆」。卓榮泰說，「我拿的出證據怎麼辦？」王鴻薇問卓榮泰，「為什麼昨天華航不說明？陷你於不利是不是？請問，你是自費嗎？院長你支付了嗎？是一個一個位子的錢？還是包機費用？」

卓榮泰說，「整個」，王再問，那金額多少？卓說，華航說這有商業上的顧慮，但是就是合於一般的行情，今天報紙也都說了，就差不多是這個價錢。並把手上的牛皮紙袋拿起來說「單據都在這裡」，王鴻薇則回說，那你快叫行政院公布單據，這樣才能杜悠悠之口，大家關心院長有沒有公器私用的問題，從星期六到今天已經超過76小時，但是院長始終只讓行政院發新聞稿，華航又不願意證實，當然會有外界對於這件事情的疑慮。

卓說，「私人的包機、私人的費用為什麼要向委員提供證據？華航每一項包機都要向委員提供證據嗎？」王鴻薇說，「你不是要澄清外界對你的質疑嗎？還拿出牛皮紙袋，那行政院可以公布啊！」卓榮泰說，「那如果是真的委員要不要負責？」王鴻薇說，院長，「我沒有X光眼，我沒辦法透視，這是你對大家的負責，對國人的負責，你坐飛機有沒有付錢，為什麼是王鴻薇替你負責？笑死人了，你有沒有付錢、有沒有公器私用，為什麼王鴻薇替你負責？我是你的長官、監護人嗎？自己的責任自己付」。

卓榮泰也嗆，「我自己坐飛機為什麼要跟妳報告？妳昨天為什麼說我貪瀆百萬？」王鴻薇說，「如果你提不出證據，就有涉及貪瀆的事情」。卓說，那如果提的出呢？王鴻薇說，那就快提出啊，不要在那邊廢話。卓榮泰不滿說，「妳一向在這裡血口噴人的方式，太多次了，我要代表行政部門提出這樣的抗議，不能再讓妳在這邊血口噴人」。王鴻薇嗆，「你在抗議什麼啊，你不要惱羞成怒耶」。

王接著問國防部長顧立雄，這件事情還有大家質疑的地方，因為院長說是私人行程，但是用的是專機，所以用的不是行政專機對嗎？顧立雄說，「這是華航的班機」；王說，所以這是私人包機嗎？顧立雄說，「我的了解，這是中華航空的…」。王打斷說，因為是從松指部起飛，這樣是軍用機場，今天就有民眾問，包機可不可以使用松指部，但松指部說沒辦法提供私人包機，為什麼這次可以使用松指部？所以一般包機可以使用軍用機場嗎？

顧立雄說，「按照跟民航局相關協議，可以，因為松山機場就是一個軍民合用的機場」，所以台北航空站停機規劃，所以都可以商借停機坪，同樣軍機，也可以借停機坪。交通部長陳世凱補充，台中水湳機場都是軍民合用，私人包機可以由民航局調度。

卓榮泰則說，他去到日本這一趟，是多麽小心謹慎，更不想要節外生枝，所以審慎進行，如果看到今天的現象，大家找這樣的問題，他請求松指部是對的，因為只要新聞被報出來，可能連成行都有問題，他們這麼早的飛機 ，就是不想要影響到其他航班。

王鴻薇說，這一趟行程，引起外面這麼多質疑，院長有責任解釋外界的質疑。卓說，「只有共產黨跟你們在生氣」；王說，請問為納稅人把關，拿外界的質疑來問問題，有何不對？有何不可以？卓說，「我都自己付，單據都有」；王嗆，問心無愧，就把資料公開出來。卓榮泰說，他無法接受立委血口噴人，隨便指控行政院官員貪瀆百萬，他要代表行政院表達嚴厲抗議。

雙方再次爆發口角，韓國瑜試圖緩頰，但卓榮泰問韓國瑜，「韓院長，你能忍受被別人說貪瀆百萬嗎？」韓國瑜提醒，整個總質詢，都是委員提問、院長答覆，大家一定要相互尊重、理性溝通，「報告院長，我被叫韓國輸，我都沒有生氣，請你稍微....」，只見韓國瑜的手一直往下比，似乎在提醒卓榮泰冷靜一下。

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
士林夜市脫衣跪姿吞吐　男女下場慘了
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

南韓遭疑控分搞台灣　莊瑞雄緩頰：大家都想晉級！這是人性不用苛責

賴清德三班護病比入法跳票！邱慧洳盼政府押日期　卓榮泰未給答案

防堵拖吊流氓！北市府訂道路救援指引　須事前報價、違者最高罰10萬

金點新秀設計獎首度與文總合作　增設2年度特別獎項獎金3萬元

遭網友換臉反串！苗博雅轟「死全家」　徐巧芯傻眼：不是支持廢死

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

南韓遭疑控分搞台灣　莊瑞雄緩頰：大家都想晉級！這是人性不用苛責

賴清德三班護病比入法跳票！邱慧洳盼政府押日期　卓榮泰未給答案

防堵拖吊流氓！北市府訂道路救援指引　須事前報價、違者最高罰10萬

金點新秀設計獎首度與文總合作　增設2年度特別獎項獎金3萬元

遭網友換臉反串！苗博雅轟「死全家」　徐巧芯傻眼：不是支持廢死

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

男生自認「開車技術」比女生好？　英政府數據：交通死亡近8成

雞排險掉地上！士林夜市驚見男女跪姿「吞吐」　路人拍下報警

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

政治熱門新聞

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

為包機看球爆口角！　卓榮泰嗆王鴻薇：私人行程為何要跟你報告？

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

「自費是院長承擔」　管碧玲：這就是台灣外交！懂就懂、不懂是裝不懂

中華隊遭造謠「打假球」截圖瘋傳　蔡其昌重話回應

包機飛東京從松指部起飛惹議　卓榮泰：怕新聞曝光成行都有問題

新竹縣長黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

賴清德感謝台灣隊：努力過的人都是戰士　拚勁韌性球迷都看在眼裡

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

棒球喻軍購　綠委：藍版如同讓球員不穿護具擋160公里火球

更多熱門

相關新聞

南韓遭疑控分搞台灣　綠委：大家都想晉級！這是人性不用苛責

南韓遭疑控分搞台灣　綠委：大家都想晉級！這是人性不用苛責

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，南韓9日對戰澳洲，最終以7比2擊敗對手，並憑藉較低失分率奪下8強門票。不過，南韓在9局上攻下關鍵第7分後，打者文保景面對好球卻未出棒，最終站著遭三振，遭大批台灣網友質疑故意「控分」做掉台灣。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（10日）表示，南韓策略在運動競技司空見慣，但畢竟僧多粥少，「他打得越強，他自己的希望就越渺茫，這個人性嘛」，因此也不用去苛責南韓隊。

李政厚談「好制度」盼更多球員挑戰MLB

李政厚談「好制度」盼更多球員挑戰MLB

賴清德三班護病比入法跳票！邱慧洳盼政府押日期　卓榮泰未給答案

賴清德三班護病比入法跳票！邱慧洳盼政府押日期　卓榮泰未給答案

大谷領軍日本隊前進邁阿密！享「VIP移動」警車開道、綠燈直行

大谷領軍日本隊前進邁阿密！享「VIP移動」警車開道、綠燈直行

郭俊麟挺陳冠宇：辛苦啦啾咪！

郭俊麟挺陳冠宇：辛苦啦啾咪！

關鍵字：

包機球賽卓榮泰王鴻薇2026WBC2026中華隊

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

探8℃！　下波還會更冷

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面