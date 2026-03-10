討錢不成37歲孽孫狂毆90歲嬤！全身瘀青腦出血　急送加護病房

▲屏東分局長治所所長莊沛宇說明警方處理經過。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉一名90歲老嫗疑因家庭糾紛，遭37歲孫子徒手狂扁，造成腦出血及全身多處瘀青挫傷，緊急送醫治療。警方獲報後迅速到場處理，除依法偵辦外，也協助通報相關單位並聲請緊急保護令，全案已移送地檢署偵辦。

有關媒體報導長治鄉發生家暴案件，屏東分局表示，本分局於3月4日上午接獲報案，指稱長治鄉香楊村一處民宅發生家庭暴力事件。員警立即趕赴現場處理。

警方初步了解，90歲婦人疑似因家庭糾紛，遭其37歲孫子張姓男子為了討錢，竟徒手施暴，導致婦人出現腦出血及臉部、四肢多處瘀青挫傷情形，隨即由相關單位緊急送往加護病房急救。家屬指控，男子不僅長期家暴阿嬤，還有毒品、酒駕等多項前科，是鄰里間的頭痛人物；而家人已為阿嬤聲請保護令。

警方到場後除立即進行相關蒐證與調查，也依家庭暴力防治相關規定通報社政單位，並協助被害人聲請緊急保護令，以確保其人身安全。全案目前已依程序移請地檢署偵辦。屏東警分局強調，警方對於家庭暴力案件秉持零容忍態度，若民眾發現或遭遇類似情形，應立即撥打110報案或尋求相關單位協助，以便及時介入處理，避免憾事發生。