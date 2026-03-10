　
社會 社會焦點 保障人權

掛名當老闆出事！桃園男涉開1.1億假發票　70公司逃稅462萬

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲游姓男子利用人頭公司狂開假發票逾1.1億，涉助70業者逃稅遭起訴。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

桃園游姓男子掛名某國際公司登記負責人，涉與實際經營者合作開立不實發票，流向某水產等70家營業人，共開出222張，銷售額逾1.1億元。其中65家公司持203張發票抵稅，造成營業稅短漏462萬餘元。游男辯稱只是「人頭」，國中同學找他掛名並承諾給500萬至1000萬元，但未拿到。士林地檢署偵結，依違反商業會計法起訴。

游男早在2009年9月設立「中誠畜牧有限公司」，公司原登記在桃園縣平鎮市金陵路，2013年更名為「中誠國際有限公司」。公司地址之後多次變更，先後遷至台北市萬華區昆明街、士林區福華路，直到2018年6月再遷至內湖區安泰街，並更換負責人。

檢方查出，中誠公司在2015年3月至2017年10月期間，實際上並未對外銷貨，卻仍以公司名義開立統一發票供下游業者作為進項憑證使用。相關發票共222張，銷售額達1億160萬2350元，稅額508萬餘元，其中65家公司持203張發票申報抵扣銷項稅額，藉此減少應繳營業稅，合計逃漏營業稅462萬3172元。

偵查時，游男辯稱自己只是掛名的「人頭負責人」，當初是國中同學找他幫忙登記公司，並口頭承諾事成會給他500萬至1000萬元報酬，但最後並未拿到任何報酬。

不過游男之後又改口表示，原本確實打算成立公司向銀行貸款，但貸款未成功，之後便請同學的友人協助處理公司事務，對方事後告知已更換負責人，他便以為事情已經處理完畢。

檢方並未採信游男說法。起訴書指出，中誠公司林姓實際負責人在偵查中坦承，曾指示他人以公司名義開立發票，相關證人證述及財政部國稅局查緝報告也顯示，中誠公司確實涉及虛開統一發票供業者抵稅。

檢方認為，游男身為公司登記負責人，仍與林姓實際負責人具有犯意聯絡及行為分擔，因此涉犯稅捐稽徵法幫助逃漏稅捐罪及商業會計法填製不實會計憑證罪。由於其行為同時觸犯兩罪，屬想像競合犯，依法從一重論處。

03/08 全台詐欺最新數據

士林夜市脫衣跪姿吞吐　男女下場慘了
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

