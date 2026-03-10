國際油價飆漲　卓榮泰啟動緊急專案緩漲機制

記者陳家祥／台北報導

受到美伊戰事影響，國際原油價格飆漲。行政院長卓榮泰今（10日）表示，原先已有「雙緩漲」機制，目前再啟動了緊急的專案緩漲機制；另外，針對擴大汽柴油貨物稅，減徵的幅度拉高到法定上限的50%，盼減輕大眾的負擔。卓強調，會強化跨部會民生商品價格的監測機制，隨時觀察市場的變化，隨時做機動的調整。

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）



卓榮泰今赴立法院備詢前受訪表示，從上個禮拜一直到昨天，行政團隊都一直很關注整個中東的情勢，對國內外整個經濟環境的影響。昨天也特別又召集了外交部、交通部、經濟部、金管會、財政部，就所業管的業務來做了更詳細的分析跟重要的決定。

卓榮泰指出，副院長鄭麗君也在昨天持續召開穩定物價小組的會議，其中在昨天下午做了幾項重大的決議。卓說，汽柴油的部分，除了原先已有的「雙緩漲」機制之外，再啟動了緊急的（專案）緩漲機制，能夠降低國際油價價格的影響。

卓榮泰說，昨天第一次已經採用這樣的方式，政府吸收、緩漲的方式，所以昨天油價先漲了1.5元。隨後，會觀察國際油價上漲的趨勢，也啟啟用「雙緩漲」，以及加上一個專案緩漲的機制，同時來併行，希望降低所有國人的民生負擔。

第二，在大宗物資的原物料減徵稅負這個方面，除了延長到9月之外，針對擴大汽柴油貨物稅，還要減徵的幅度拉高到50%，提高到法律當中的上限。為的也是減輕大眾的負擔。

第三，確保國內肥料供應無虞，我們會持續辦理農漁業用油的補貼，（漁業動力用油）這個補貼會達到14%，這個也希望降低大家農業、漁業機具用油的負荷。

另外，卓榮泰說，強化跨部會民生商品價格的監測機制，隨時觀察市場的變化，隨時做機動的調整。最後一項是持續關注供應鏈與產業的各項的影響，這是物價穩定小組在開會做出的重要決定，希望能夠讓大家減輕各種的負擔。