　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：12強我們也換投過

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC韓澳之戰結束後，文保景IG遭台灣網友出征。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，韓國隊9日對戰澳洲一役，最終以7比2擊敗對手，並憑藉較低失分率奪下8強門票；然而，9局上韓國強打文保景站著不動被三振的表現，引發大批台灣網友質疑，其故意「控分」做掉台灣。對此，有理性的球迷跳出來喊話，認為這僅是國際賽的戰略選擇。

韓戰略性結束半局？球迷：國際賽以國家利益為優先

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對韓國隊疑似「放水」的指控，有球迷中肯指出，當9局上韓國拿到第7分時，已達成晉級所需的得失分條件，快速結束半局讓投手準時上場，可避免手臂熱身後冷掉，應被理解為比賽策略。

他舉例，台灣對捷克時大比分領先仍盜壘，是為了避免消耗投手戰力，這與韓國的操作邏輯相似，「很多國家在國際賽，本來就是以國家利益為優先。」

12強賽也曾「變陣」遭罰　他呼籲：不要再糾結了

該球迷也提到，2024年世界棒球12強賽的前例。當時中華隊在複賽對戰日本前，因提前確定晉級冠軍賽，為全力爭冠而緊急更換原訂先發投手林昱珉

此舉雖然引發日媒抗議，並遭世界棒壘球總會（WBSC）罰款約2000美元（約新台幣6.5萬元）；但本質上也是為了爭取最高榮譽的調度。

中肯文被讚爆！網喊：自己強大才是前進的基礎

對此，網友們紛紛回應，「我也覺得沒什麼好說嘴的，大家都是為了自己國家榮譽而出賽的」、「完全可以理解，韓國隊也是要給自己國家和國民一個交代」、「還是有明事理的人」、「自己的強大真的才是前進的基礎」、「這樣操作方式很正常！雖然沒能晉級，但中華隊還是棒呆了」、「讚！還是有理性的人」、「只要沒有明顯違反運動精神，也不能質疑什麼」。

棒球粉專分析：非針對台灣，而是精確策略

棒球粉專「宇宙邦迷因」對此分析，認為文保景的表現並非針對台灣，而是基於賽制規則的精確策略。由於韓國隊當時只要維持「7比2」即符合晉級門票，多得的分數對晉級毫無幫助，反倒是打擊局數若拖延過長，恐導致場邊熱身完畢的投手「身體冷掉」，增加九下掉分被淘汰的風險。

粉專表示，韓國隊全程核心僅在於確保自身晉級，並無動機特意「搞台灣」，呼籲球迷理性看待，不應將遺憾的情緒發洩在執行戰術的球員身上。

►「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
►巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」　網羨慕炸
►大票人震驚「陳傑憲怎麼在那？」　球迷真實反應曝光：邊牧關不住

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
士林夜市脫衣跪姿吞吐　男女下場慘了
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！她嗨喊「姑爹」還cue蔡依珊

「第三人生大學」年齡門檻降至30歲　8月起擴大招生

西門町變好逛了！他見「1告示牌」大讚　一票有感：超舒服

家有貓咪別種！「這類鮮花」超毒　動保處：恐致命

去年海事案件創5年新低　航港局「海警淨空措施」防船舶擱淺

快訊／低溫特報擴大！3縣市「非常寒冷」跌破10度

清明連假車潮上看1.3倍　一圖看國道好走時段

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！她嗨喊「姑爹」還cue蔡依珊

「第三人生大學」年齡門檻降至30歲　8月起擴大招生

西門町變好逛了！他見「1告示牌」大讚　一票有感：超舒服

家有貓咪別種！「這類鮮花」超毒　動保處：恐致命

去年海事案件創5年新低　航港局「海警淨空措施」防船舶擱淺

快訊／低溫特報擴大！3縣市「非常寒冷」跌破10度

清明連假車潮上看1.3倍　一圖看國道好走時段

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

男生自認「開車技術」比女生好？　英政府數據：交通死亡近8成

雞排險掉地上！士林夜市驚見男女跪姿「吞吐」　路人拍下報警

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

南韓遭疑控分搞台灣　莊瑞雄緩頰：大家都想晉級！這是人性不用苛責

【一本正經亂說】開手碟影片教育不吃飯姪子：你看他鍋子都打不開

生活熱門新聞

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

探8℃！　強冷空氣來了

探8℃！　下波還會更冷

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

茶湯會一家接著一家關？業者曝原因　

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

更多熱門

相關新聞

連2屆對手「輸台灣都晉級」！他超級不爽

連2屆對手「輸台灣都晉級」！他超級不爽

2026年世界棒球經典賽C組預賽昨（9）日晚間進行韓國與澳洲之戰，韓國隊最終拉開比分取得勝利，並在失分率計算下取得晉級八強資格。隨著比賽結果出爐，澳洲隊與中華隊確定遭到淘汰，相關賽制與關鍵戰役也在台灣球迷之間引發討論。

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」

「自費是院長承擔」　管碧玲：這就是台灣外交！懂就懂、不懂是裝不懂

「自費是院長承擔」　管碧玲：這就是台灣外交！懂就懂、不懂是裝不懂

體育粉專挺文保景「沒有故意搞台灣」：完全能理解不出棒的行為

體育粉專挺文保景「沒有故意搞台灣」：完全能理解不出棒的行為

史庫柏離開WBC美國隊　教頭能理解

史庫柏離開WBC美國隊　教頭能理解

關鍵字：

WBC韓國隊棒球戰略國際賽控分

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

探8℃！　下波還會更冷

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面