韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：12強我們也換投過

▲WBC韓澳之戰結束後，文保景IG遭台灣網友出征。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，韓國隊9日對戰澳洲一役，最終以7比2擊敗對手，並憑藉較低失分率奪下8強門票；然而，9局上韓國強打文保景站著不動被三振的表現，引發大批台灣網友質疑，其故意「控分」做掉台灣。對此，有理性的球迷跳出來喊話，認為這僅是國際賽的戰略選擇。

韓戰略性結束半局？球迷：國際賽以國家利益為優先

針對韓國隊疑似「放水」的指控，有球迷中肯指出，當9局上韓國拿到第7分時，已達成晉級所需的得失分條件，快速結束半局讓投手準時上場，可避免手臂熱身後冷掉，應被理解為比賽策略。

他舉例，台灣對捷克時大比分領先仍盜壘，是為了避免消耗投手戰力，這與韓國的操作邏輯相似，「很多國家在國際賽，本來就是以國家利益為優先。」

12強賽也曾「變陣」遭罰 他呼籲：不要再糾結了

該球迷也提到，2024年世界棒球12強賽的前例。當時中華隊在複賽對戰日本前，因提前確定晉級冠軍賽，為全力爭冠而緊急更換原訂先發投手林昱珉。

此舉雖然引發日媒抗議，並遭世界棒壘球總會（WBSC）罰款約2000美元（約新台幣6.5萬元）；但本質上也是為了爭取最高榮譽的調度。

中肯文被讚爆！網喊：自己強大才是前進的基礎

對此，網友們紛紛回應，「我也覺得沒什麼好說嘴的，大家都是為了自己國家榮譽而出賽的」、「完全可以理解，韓國隊也是要給自己國家和國民一個交代」、「還是有明事理的人」、「自己的強大真的才是前進的基礎」、「這樣操作方式很正常！雖然沒能晉級，但中華隊還是棒呆了」、「讚！還是有理性的人」、「只要沒有明顯違反運動精神，也不能質疑什麼」。

棒球粉專分析：非針對台灣，而是精確策略

棒球粉專「宇宙邦迷因」對此分析，認為文保景的表現並非針對台灣，而是基於賽制規則的精確策略。由於韓國隊當時只要維持「7比2」即符合晉級門票，多得的分數對晉級毫無幫助，反倒是打擊局數若拖延過長，恐導致場邊熱身完畢的投手「身體冷掉」，增加九下掉分被淘汰的風險。

粉專表示，韓國隊全程核心僅在於確保自身晉級，並無動機特意「搞台灣」，呼籲球迷理性看待，不應將遺憾的情緒發洩在執行戰術的球員身上。

