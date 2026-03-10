「追惡作劇學生」高中師意外被輾斃　家屬卻求撤告：別毀孩子一生

▲高中老師意外身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一群高中生開車到老師家進行惡作劇，沒想到老師追趕他們時不小心跌倒，意外被逃離現場學生所開的車輛輾過身亡，5名學生如今面臨過失殺人等多項指控，死者的家屬卻呼籲當局撤銷所有控訴。

學生惡作劇失控 老師家門前被撞倒

在高中擔任數學老師的40歲男子休斯(Jason Hughes)，是一名深受學生愛戴的老師，5日於蓋恩斯維爾市(Gainesville)家中，因為當地高中歷史悠久的衛生紙惡作劇活動，意外被學生開車撞倒。

警方表示，5名學生開車到休斯家後，朝老師家花園扔了大量捲筒衛生紙，當休斯發現走出家門後，學生們立即跑回2輛車上想要逃離現場，結果18歲學生華萊士(Jayden Ryan Wallace)所開的車意外撞倒休斯。

5學生全被控罪 死者家屬盼當局撤告

學生們發現闖下大禍後，雖然立即下車並對休斯給予救援，等到救護車抵達現場，然而休斯後來仍在醫院中身亡。警方將華萊士與另外4名學生逮捕，並指控過失殺人、魯莽駕駛、非法侵入私人土地等罪名。

休斯去世後，家屬卻對外發表聲明表示，休斯知道學生會來對他惡作劇，並且期待要當場抓住孩子們，「當時正在下雨，他不小心滑倒在路上，正好在他們駕車離開時被撞上，這是一起可怕的悲劇，我們全家決心要阻止另一場悲劇的發生，毀掉這些學生的一生，這與願意為學生奉獻一切休斯的理念背道而馳」，希望當局能夠取消對所有學生的控訴。