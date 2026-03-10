遭網友換臉反串！苗博雅轟「死全家」　徐巧芯傻眼：不是支持廢死

▲徐巧芯、苗博雅。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

近日有網友以AI換臉製作神似北市議員苗博雅的頭貼在Threads發表爭議言論，苗博雅留言回應，自己已經被這種換臉詐騙騷擾一段時間，沒必要浪費時間去做沒意義的提告，最好的方式是，直接截圖並留言「AI換臉詐騙死全家」。對此，國民黨立委徐巧芯9日大酸，對殺人犯說「要廢死、可教化」，那為什麼現在AI換臉的人要死全家？是殺了誰？邏輯真的是要加油，這不是有矛盾的地方？

近日有網友以AI換臉製作神似苗博雅的頭貼在Threads上發文，經典賽期間更表示「第二場其實不算輸，台灣有事日本有事，所以台灣隊贏算我們贏」，引起議論。

苗博雅留言回應，這是匿名AI換臉詐騙，用小小的頭像換臉盜版，被揭穿還會狡辯說這又不是你的照片你認真就輸了。

苗博雅指出，自己已經被這種換臉詐騙持續騷擾一段時間了。這次用棒球題材去欺騙單純的球迷，唯恐天下不亂，真的欠罵。

苗博雅表示，大概就是現實生活中會沒朋友被唾棄的人，就在網路上搞這種騙子騙到一群傻子的勾當。坦白講，就是一個極度自卑膽小的人，欺騙一群被仇恨蒙蔽雙眼的人，陷害一個認真的人。

苗博雅直言，提告99%找不到人，就算找到也非常可能是個沒未來不然你拿我怎樣的廢柴，不必浪費時間去做沒意義的提告。最好的方式是，直接截圖並留言「AI換臉詐騙死全家」。防止更多人受騙，功德無量。

對此，徐巧芯在節目《吃飽來打臉》談到苗博雅稱「AI換臉詐騙死全家」，她表示，苗博雅說那個人「應該死全家」，對於殺人犯卻說「絕對不能殺死、要廢死、可教化、要一起接住這個人」，但如果把苗博雅AI換臉講有的沒的卻會說死全家，請問這不是有矛盾的地方？

徐巧芯大酸，照苗博雅包容的寬度，如果殺人都應該被社會原諒，不要讓他們失去生命，但對於AI換臉講543的人卻這樣，自己其實知道這個帳號，頭像跟苗博雅有87%像，其實仔細看是不一樣，但苗博雅很生氣說死全家，這不對，苗博雅應該要接住這個人，不要搞亂自己的邏輯。

徐巧芯強調，如果今天苗博雅對AI換臉要死全家，卻對當初鄭捷嚴重犯罪行為說要有包容心、不應該判死刑，那為什麼現在AI換臉的人要死全家？是殺了誰？邏輯真的是要加油。