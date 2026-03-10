18歲女遊客飯店遭「8男接力性侵半小時」　還拍片傳Snapchat炫耀

▲女遊客在度假勝地遭多人性侵。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名18歲少女在馬加魯夫(Magaluf)飯店度假時，遭8名男子多次性侵並拍下影片，誇張行徑被犯罪調查人員痛批，是他們看過最令人作噁的影片，8人將面臨總計超過150年刑期。

女遊客遭灌醉性侵 男子竟在走廊邀約他人加入

事件2023年8月發生在西班牙度假勝地馬加魯夫當地渡假村BH Mallorca，來自英國的18歲女遊客在當地派對活動中結識3名男子，女遊客被灌醉後，在半昏迷的狀態下和其中1人發生性關係，沒想到另外2人竟然在飯店走廊上邀約其他陌生男子，一起進房加入性侵行動。

????THIS IS ABSOLUTELY HORRIFIC????



EIGHT SAVAGES FILM 30-MINUTE GANG RAPE OF DRUNK BRITISH 18-YEAR-OLD IN MAGALUF HOTEL & SHARE SICK CLIPS ON SNAPCHAT



Semi-conscious teen lured to a hotel room at 7:30am where two men invited six total strangers for “free sex” then seven Frenchmen… pic.twitter.com/Ldh8kAI12T — Grifty (@TheGriftReport) March 9, 2026

受害者慘遭多人性侵虐待，後來好不容易逃出房間，在大廳地板上哭泣時被飯店警衛發現並且報警。案件近來進行審理，在長達14頁的起訴書中顯示，受害者在半小時的時間中，半昏迷的狀態下遭多人以各種不同方式性侵、侮辱，加害者後來還將影片分享在Snapchat上炫耀。

Los ocho turistas acusados de violar en grupo a una joven británica en Magaluf hace dos años y medio han reconocido los hechos en la primera jornada del juicio y han pactado con la Fiscalía.



▶️https://t.co/ZgJQU9hav8 pic.twitter.com/uaL5ht6EtL — Telediarios de TVE (@telediario_tve) March 9, 2026

8男集體性侵 每人被控8至20年刑期

受害者指認出3名加害者，警方後來又逮捕到其他5名男子，其中7人是法國公民、1人是瑞士公民，年齡約在十幾歲至二十歲出頭。起訴書中認定，這些男子無論是性侵案的主要實施者還是同夥，均是在明知犯罪的情況下共同參與了行動，每人均被判處8至20年刑期，預計在他們服刑期滿後才會遣返回國。

ETtoday新聞網提醒您：



保護被害人隱私，避免二度傷害。

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​