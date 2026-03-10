　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18歲女遊客飯店遭「8男接力性侵半小時」　還拍片傳Snapchat炫耀

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲女遊客在度假勝地遭多人性侵。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名18歲少女在馬加魯夫(Magaluf)飯店度假時，遭8名男子多次性侵並拍下影片，誇張行徑被犯罪調查人員痛批，是他們看過最令人作噁的影片，8人將面臨總計超過150年刑期。

女遊客遭灌醉性侵　男子竟在走廊邀約他人加入

事件2023年8月發生在西班牙度假勝地馬加魯夫當地渡假村BH Mallorca，來自英國的18歲女遊客在當地派對活動中結識3名男子，女遊客被灌醉後，在半昏迷的狀態下和其中1人發生性關係，沒想到另外2人竟然在飯店走廊上邀約其他陌生男子，一起進房加入性侵行動。

受害者慘遭多人性侵虐待，後來好不容易逃出房間，在大廳地板上哭泣時被飯店警衛發現並且報警。案件近來進行審理，在長達14頁的起訴書中顯示，受害者在半小時的時間中，半昏迷的狀態下遭多人以各種不同方式性侵、侮辱，加害者後來還將影片分享在Snapchat上炫耀。

8男集體性侵　每人被控8至20年刑期

受害者指認出3名加害者，警方後來又逮捕到其他5名男子，其中7人是法國公民、1人是瑞士公民，年齡約在十幾歲至二十歲出頭。起訴書中認定，這些男子無論是性侵案的主要實施者還是同夥，均是在明知犯罪的情況下共同參與了行動，每人均被判處8至20年刑期，預計在他們服刑期滿後才會遣返回國。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。
防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股漲幅收斂　追價買盤氣弱
台灣最大規模應援樂隊登大聯盟官網！樂手：東蛋塞滿台灣人是夢想
費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中
金錢豹董座告別式　全體員工致哀...送他最後一程
伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友
獨／雪碧進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡
女選手奪金！　獎金遭「掛名教練團」瓜分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲女飯店房間遭集體性侵　警逮捕6男到案「手機發現犯罪影片」

女乘客拒戴耳機「手機開擴音播放影片」　飆罵空姐被趕全機鼓掌

「追惡作劇學生」高中師意外被輾斃　家屬卻求撤告：別毀孩子一生

「有人會接住我嗎」28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

主人急逃杜拜「大量貓狗丟街頭」　獸醫揭：健康寵物被送來安樂死

監視器拍清潔工辛苦帶毛孩上夜班　住戶暖送「同款背心」爆紅

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

停戰髮夾彎！川普「1天改口3次」稱贏不夠　美軍深夜再轟德黑蘭

古巴沒錢沒能源！川普不排除「友善接管」：最好與美達成協議

18歲女遊客飯店遭「8男接力性侵半小時」　還拍片傳Snapchat炫耀

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

停戰髮夾彎！川普「1天改口3次」稱贏不夠　美軍深夜再轟德黑蘭

古巴沒錢沒能源！川普不排除「友善接管」：最好與美達成協議

18歲女遊客飯店遭「8男接力性侵半小時」　還拍片傳Snapchat炫耀

烏克蘭派無人機專家護美軍基地！澤倫斯基：11國都排隊向我們求援

伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友

全球護照排名出爐！台灣「含金量」再升至第31名　這國家連霸榜首

「追惡作劇學生」高中師意外被輾斃　家屬卻求撤告：別毀孩子一生

美軍「戰斧巡弋飛彈」轟炸伊朗基地　波及校園182人亡！驚悚影片曝

文保景掀台韓戰火　日網力挺曝「2018世足既視感」：日本也被罵爆

基隆內寮「臺灣夢基地」續案查核過關　在地兒少陪伴邁入第6年

蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝！一度唱不下去 現場畫面全被拍

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

快訊／台股漲幅收斂收漲661.45點　台積電漲40元至1850

不法獲利逾2億！雲林建商勾結掩埋場等業者棄置廢土　檢起訴44人

超好評《寶可夢Pokopia》實體版大缺貨　美國要等三周價格還調漲

停用近20年！基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

停戰髮夾彎！川普「1天改口3次」稱贏不夠　美軍深夜再轟德黑蘭

麵屋一燈桃園華泰店爆食安疑慮　業者：今日自主清消、暫停營業

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅　被稱為「南方人蔘」

【勇敢的人先享受】3歲妹妹解鎖兩輪腳踏車 甚至還會站著騎！

國際熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

伊朗：驅逐美以大使　可無限通行荷莫茲海峽

川普才喊快結束　伊朗：由我們決定戰爭終結

世界末日？　普丁發言人：國際法已崩潰

川普：伊朗敢動荷莫茲海峽　美20倍奉還

美股豬羊變色！　台積電ADR漲2.89％

川普籲澳洲庇護：否則是嚴重人道錯誤

日本部署國產飛彈　百人堵基地抗議

比金融海嘯更慘？　諾貝爾得主揭最壞劇本

川普喊戰爭快結束　油價重挫、標普由黑翻紅

伊朗最高領袖上任　普丁：俄國支持不變

伊朗出怪招？傳買1：1戰車模型　消耗美軍炸彈

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

更多熱門

相關新聞

辦公室硬上曖昧女「她只同意第2次」　淫男慘了

辦公室硬上曖昧女「她只同意第2次」　淫男慘了

台南張姓男子帶曖昧對象小美(化名)參加尾牙宴，再到居酒屋續攤，最後張男將小美帶回公司辦公室，並不顧小美拒絕，硬上得逞，事後被告上法院，張男辯稱兩人當天發生性行為都是合意，不過法官認為，第1次性行為時，小美已用言語明確拒絕，雖然在遭性侵後約10分鐘，小美同意發生第2次性行為，但第1次仍然是性侵，判張男犯行屬實，依張男犯強制性交罪，處3年6月徒刑。可上訴

嗆英航母太晚來！　川普發文狠酸施凱爾

嗆英航母太晚來！　川普發文狠酸施凱爾

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

白宮稱西班牙同意與美軍合作　遭西班牙外長打臉

白宮稱西班牙同意與美軍合作　遭西班牙外長打臉

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

關鍵字：

性侵案馬加魯夫西班牙Magaluf英國SnapchatBH Mallorca

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面