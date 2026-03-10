烏克蘭派無人機專家護美軍基地！澤倫斯基：11國都排隊向我們求援

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏方上週已派遣攔截無人機及操作人員前往約旦，協助保護美軍基地。這是因美國及其他中東國家持續遭伊朗攻擊，包括約旦在內共有11國向基輔當局求援，烏克蘭希望透過分享戰爭經驗，強化與中東國家及美國的關係。

根據《衛報》，澤倫斯基接受美媒《紐約時報》專訪時指出，約旦要求協助的時間為本月5日，烏克蘭團隊隔日便啟程前往。衛星影像顯示，美軍在約旦穆瓦法克•薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti airbase）所使用的薩德系統（THAAD）雷達，可能在伊朗攻擊中受損或被擊毀。

智庫查塔姆研究所（Chatham House）專家Orysia Lutsevych分析，烏克蘭此舉是希望展現自身價值，藉由分享防空經驗換取支持與好感。

澤倫斯基強調，即便俄羅斯與伊朗關係友好，若俄方向伊朗提供情報，烏克蘭將派遣專家及攔截系統，保護中東的美軍基地及能源、水資源設施。過去一週，澤倫斯基已與沙烏地阿拉伯、阿聯酋、科威特、巴林、卡達及約旦領導人通話，強調歐洲與中東的安全協調至關重要。

據悉，自2024年9月以來，烏克蘭幾乎每夜面臨沙赫德-136（Shahed-136）無人機攻擊。該無人機原由伊朗設計，後技術轉移至俄羅斯，使俄方能大量生產。烏克蘭因此研發低成本攔截系統，攔截率達85％至90％，僅7日上午就成功阻擋480架入侵無人機中的453架。

烏克蘭主要使用由Wild Hornets製造的「毒刺」（Sting）攔截導彈，每枚成本約2000美元，半年來攔截效率顯著提升。

相比之下，中東及海灣國家則仰賴美製愛國者（Patriot）與薩德防空系統應對伊朗飛彈與無人機攻擊。愛國者攔截導彈每枚約400萬美元，薩德則高達1280萬美元。澤倫斯基指出，上週三天衝突中，美軍使用逾800枚愛國者導彈，接近全球一年產量，而庫存壓力亦可能影響烏克蘭及中東未來防禦能力。