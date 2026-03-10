　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸完成6G第一階段全技術試驗　一部4K電影一秒內可下載完成

▲6G。（圖／CFP）

▲大陸將6G發展寫入2026年政府工作報告。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球5G技術與使用已臻成熟，持續朝6G研發推進。大陸目前已完成6G第一階段全部技術試驗並啟動第二階段測試，累計形成超過300項關鍵技術儲備，研發重點正由單項技術驗證轉向系統整合與原型設備研發。

《央廣網》報導，當前，我國6G研發正在加速推進，已啟動第二階段6G技術試驗，形成超300項關鍵技術儲備，標誌著6G研發從「關鍵技術驗證」邁入「技術方案集成與原型樣機研發」的深水區。

大陸2026年政府工作報告提出，要培育未來產業，包括未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口與6G等領域。在全球主要經濟體積極佈局6G技術與產業生態的背景下，相關發展也成為兩會代表與專家關注的議題。

▲6G。（圖／CFP）

據悉，行動通訊透過電磁波傳輸訊息，頻寬越大速度越快。6G將使用毫米波甚至太赫茲等更高頻段，頻寬可達5G的十倍以上。北京大學等科研團隊提出的「光纖—無線融合通信」技術，可讓光纖與太赫茲無線通信銜接，在實驗中單通道傳輸速率可達數百Gbps，理論上可在不到1秒內下載一部4K超高畫質電影。

大陸全國人大代表、中興通訊高級副總裁苗偉表示，6G發展不僅是通訊速度提升，更是從連接能力延伸至感知能力、從地面網路拓展至空天地一體化的技術升級。他指出，目前中國已啟動第二階段6G技術試驗，研發重點正轉向系統方案的驗證與整合。
業界認為，6G將具備「網路無所不在、算力無所不在、智能無所不及」的特徵。在生活場景中，未來可能支援全息通信、沈浸式娛樂與多智能體設備互聯；在產業領域，則可推動工業互聯網升級，讓工廠設備實現即時監控與協同運作。

大陸國務院參事、北京郵電大學教授張平表示，6G不僅是一項通信技術，也涉及算力網路、人工智慧、新材料與航空航太等多個領域，其發展有望帶動衛星互聯網、智能超表面與量子通信等相關產業鏈的進一步成長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男子「國家機密換綠卡」　主責退休老幹部健康...離境前遭逮

王毅：伊朗戰事本不應發生　美以違反國際法

全民「養龍蝦」爆紅　360創辦人周鴻禕：OpenClaw還有三個問題待解

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校　給新兵建議：第一件事先忘記性別

陸完成6G第一階段全技術試驗　一部4K電影一秒內可下載完成

2026兩會／「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

火舌吞臉！　陸甜美演員仿拍爆紅生日噴火蛋糕…慘遭「毀容」

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

北京壽司郎遭曝吃到「寄生蟲卵」　店員淡定表示：其他照樣賣

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

陸男子「國家機密換綠卡」　主責退休老幹部健康...離境前遭逮

王毅：伊朗戰事本不應發生　美以違反國際法

全民「養龍蝦」爆紅　360創辦人周鴻禕：OpenClaw還有三個問題待解

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校　給新兵建議：第一件事先忘記性別

陸完成6G第一階段全技術試驗　一部4K電影一秒內可下載完成

2026兩會／「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

火舌吞臉！　陸甜美演員仿拍爆紅生日噴火蛋糕…慘遭「毀容」

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

北京壽司郎遭曝吃到「寄生蟲卵」　店員淡定表示：其他照樣賣

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

男生自認「開車技術」比女生好？　英政府數據：交通死亡近8成

雞排險掉地上！士林夜市驚見男女跪姿「吞吐」　路人拍下報警

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

南韓遭疑控分搞台灣　莊瑞雄緩頰：大家都想晉級！這是人性不用苛責

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

大陸熱門新聞

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

甜美演員仿拍噴火生日蛋糕慘遭「毀容」

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

又漲價！50g金手環「一夜貴了22萬元」

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

陸完成6G第一階段全技術試驗 一部4K電影一秒內可下載完成

「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

全民「養龍蝦」爆紅 360創辦人周鴻禕：OpenClaw還有三個問題待解

北京壽司郎遭曝吃到「寄生蟲卵」　店員：其他照賣

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代 高門檻仍受民眾追捧

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

更多熱門

相關新聞

兄弟之邦淪為戰場　巴基斯坦與阿富汗的公開衝突

兄弟之邦淪為戰場　巴基斯坦與阿富汗的公開衝突

經的緊密盟友，如今卻步入兵戎相見的險境。巴基斯坦與阿富汗之間的關係在近年來急轉直下，從過去的戰略合作演變成目前的公開衝突。這種轉變不僅反映了地區安全形勢的惡化，也顯示出兩國在反恐、邊界主權及難民問題上的深刻分歧。隨著巴基斯坦軍方對阿富汗境內目標發動空襲，這段複雜的關係已正式進入一個充滿不確定性的危險新階段，對整個南亞地區的穩定構成了嚴峻挑戰。

美伊戰爭的防空辯證與借鑑

美伊戰爭的防空辯證與借鑑

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

卓榮泰赴日應援WBC中國氣噗噗　民進黨團：國民黨比北京還早生氣

卓榮泰赴日應援WBC中國氣噗噗　民進黨團：國民黨比北京還早生氣

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

關鍵字：

網路6G技術中國通訊智慧網路產業應用

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

探8℃！　下波還會更冷

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面