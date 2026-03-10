陸完成6G第一階段全技術試驗　一部4K電影一秒內可下載完成

▲大陸將6G發展寫入2026年政府工作報告。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球5G技術與使用已臻成熟，持續朝6G研發推進。大陸目前已完成6G第一階段全部技術試驗並啟動第二階段測試，累計形成超過300項關鍵技術儲備，研發重點正由單項技術驗證轉向系統整合與原型設備研發。

《央廣網》報導，當前，我國6G研發正在加速推進，已啟動第二階段6G技術試驗，形成超300項關鍵技術儲備，標誌著6G研發從「關鍵技術驗證」邁入「技術方案集成與原型樣機研發」的深水區。

大陸2026年政府工作報告提出，要培育未來產業，包括未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口與6G等領域。在全球主要經濟體積極佈局6G技術與產業生態的背景下，相關發展也成為兩會代表與專家關注的議題。

據悉，行動通訊透過電磁波傳輸訊息，頻寬越大速度越快。6G將使用毫米波甚至太赫茲等更高頻段，頻寬可達5G的十倍以上。北京大學等科研團隊提出的「光纖—無線融合通信」技術，可讓光纖與太赫茲無線通信銜接，在實驗中單通道傳輸速率可達數百Gbps，理論上可在不到1秒內下載一部4K超高畫質電影。

大陸全國人大代表、中興通訊高級副總裁苗偉表示，6G發展不僅是通訊速度提升，更是從連接能力延伸至感知能力、從地面網路拓展至空天地一體化的技術升級。他指出，目前中國已啟動第二階段6G技術試驗，研發重點正轉向系統方案的驗證與整合。

業界認為，6G將具備「網路無所不在、算力無所不在、智能無所不及」的特徵。在生活場景中，未來可能支援全息通信、沈浸式娛樂與多智能體設備互聯；在產業領域，則可推動工業互聯網升級，讓工廠設備實現即時監控與協同運作。

大陸國務院參事、北京郵電大學教授張平表示，6G不僅是一項通信技術，也涉及算力網路、人工智慧、新材料與航空航太等多個領域，其發展有望帶動衛星互聯網、智能超表面與量子通信等相關產業鏈的進一步成長。