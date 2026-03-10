　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

五角大廈「48小時噴1814億元」　美伊戰爭成本曝光

▲▼美軍F-15鷹式戰鬥機（F-15 Strike Eagle）。（圖／路透）

▲美軍F-15鷹式戰鬥機。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國對伊朗發動軍事攻擊進入第二周，五角大廈最新估計顯示，美軍在開戰前兩天就耗費了高達56億美元（約台幣1814億元）的彈藥。這項驚人的支出引發國會山莊強烈憂慮，擔心美軍先進武器庫存正以驚人速度見底，恐影響全球戰備布局。

48小時狂燒56億美金　國會憂「子彈快打光」

根據《華盛頓郵報》報導，三名美國官員透露，五角大廈9日向國會提交的一份估計報告顯示，軍事行動初期兩天內，彈藥消耗金額就衝破56億美元。此一數字加劇了國會議員對美軍「吃掉」稀缺高階武器庫存的驚恐。

儘管國會擔心戰備能力遭到侵蝕，但川普政府對此疑慮多採冷處理。官員指出，行政部門預計最快本週提出高達數百億美元的國防追加預算請求，以維持軍事行動；然而，這項提案預計將遭到民主黨人的強烈反對。

川普喊「行動已完成」　五角大廈改用便宜彈藥省錢

關於戰事進程，川普總統上週曾稱行動可能需時超過一個月，但在9日接受CBS訪問時改口，稱行動已基本上完成，並指伊朗遭受了重大軍事損失。

▲▼ 薩德反飛彈系統（THAAD）。（圖／路透）

▲薩德反飛彈系統（THAAD）。（圖／路透）

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，隨著美軍與以色列軍隊取得制空權並向內陸推進，美軍正從昂貴的「精準引導彈藥」轉向使用庫存更充裕、成本更低的「雷射導引炸彈」。

智庫分析師康西恩（Mark Cancian）指出，這能讓單次攻擊成本從數百萬美元劇降至不到10萬美元。

挪用印太、南韓資源防禦　恐削弱對中俄戰備

隨著庫存大量消耗，美軍開始從全球各地調動資產。官員透露，五角大廈正將部分「薩德反飛彈系統」（THAAD）從南韓移往中東，並從印太地區抽調「愛國者」（Patriot）攔截飛彈。

康西恩警告，這種「挖東牆補西牆」的做法，會增加美軍在印太地區與烏克蘭面臨的風險。先前凱恩將軍就曾私下提醒川普，多年支援烏克蘭已讓美國精準武器庫存吃緊，長期衝突恐讓美軍陷入無彈可用的境地。

誤擊釀「3架F-15墜毀」　7名美軍命喪中東

戰事傷亡與損耗也隨之曝光。報導指出，三架美軍F-15戰機在科威特的一場「友軍火砲誤擊」事件中墜毀，單機造價約1億美元（約台幣31.7億元）。

人員傷亡方面，目前共有7名美軍官兵陣亡，其中6人死於伊朗對科威特的無人機襲擊，另1人死於沙烏地阿拉伯的攻擊事件。

分析指出，伊朗的報復攻擊展現出令人意外的先進程度，甚至能癱瘓美軍雷達系統，且俄羅斯也正提供情資協助伊朗精確打擊美軍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國
Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告
2檔ETF重挫！　倒跌36%
陸元琪淚崩送最後一程　袁惟仁老母含淚告別愛子
川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男生自認「開車技術」比女生好？　英政府數據：交通死亡近8成

女乘客拒戴耳機「手機開擴音播放影片」　飆罵空姐被趕全機鼓掌

川普月底訪中「砍掉上海」行程　2大關鍵原因曝

川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國

揭露水門案「鐵證」！尼克森前副助理99歲高齡辭世　曝白宮裝監聽

五角大廈「48小時噴1814億元」　美伊戰爭成本曝光

以軍狂炸伊朗油庫「美國大罵WTF」　外媒揭雙方首見分歧

伊朗出怪招？傳買1：1戰車模型　消耗美軍精確炸彈

比2008金融海嘯更慘？　諾貝爾得主警告：重回1973石油危機

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

男生自認「開車技術」比女生好？　英政府數據：交通死亡近8成

女乘客拒戴耳機「手機開擴音播放影片」　飆罵空姐被趕全機鼓掌

川普月底訪中「砍掉上海」行程　2大關鍵原因曝

川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國

揭露水門案「鐵證」！尼克森前副助理99歲高齡辭世　曝白宮裝監聽

五角大廈「48小時噴1814億元」　美伊戰爭成本曝光

以軍狂炸伊朗油庫「美國大罵WTF」　外媒揭雙方首見分歧

伊朗出怪招？傳買1：1戰車模型　消耗美軍精確炸彈

比2008金融海嘯更慘？　諾貝爾得主警告：重回1973石油危機

埃及旅遊被「帶到戰區」他怒控旅行社！全場不挺：決策沒問題

李四川卸副市長公務員不捨　寫歌感謝：Hammer Lee讓專業不後退

2026國小籃賽332隊開打　台灣飛人陳信安：優先培養基本觀念

男生自認「開車技術」比女生好？　英政府數據：交通死亡近8成

雞排險掉地上！士林夜市驚見男女跪姿「吞吐」　路人拍下報警

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

韓國救世主文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

南韓遭疑控分搞台灣　莊瑞雄緩頰：大家都想晉級！這是人性不用苛責

【勇敢的人先享受】3歲妹妹解鎖兩輪腳踏車 甚至還會站著騎！

國際熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

伊朗：驅逐美以大使　可無限通行荷莫茲海峽

世界末日？　普丁發言人：國際法已崩潰

美股豬羊變色！　台積電ADR漲2.89％

川普籲澳洲庇護：否則是嚴重人道錯誤

日本部署國產飛彈　百人堵基地抗議

川普才喊快結束　伊朗：由我們決定戰爭終結

川普喊戰爭快結束　油價重挫、標普由黑翻紅

伊朗最高領袖上任　普丁：俄國支持不變

比金融海嘯更慘？　諾貝爾得主揭最壞劇本

普丁、川普通話　商討伊朗和烏克蘭議題

伊朗出怪招？傳買1：1戰車模型　消耗美軍炸彈

川普宣布豁免特定石油制裁　 淡化飆漲危機

更多熱門

相關新聞

揭露水門案「鐵證」！白宮前副助理99歲逝

揭露水門案「鐵證」！白宮前副助理99歲逝

美國政治史上「水門案」關鍵見證人、曾揭露白宮秘密錄音系統的前白宮助理巴特菲爾德（Alexander Butterfield）辭世，享耆壽99歲。

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

以軍狂炸伊朗油庫「美國大罵WTF」

以軍狂炸伊朗油庫「美國大罵WTF」

傳MQ-9B無人機交機再延宕　顧立雄澄清「並沒有」：交驗進度正常

傳MQ-9B無人機交機再延宕　顧立雄澄清「並沒有」：交驗進度正常

伊朗出怪招？傳買1：1戰車模型　消耗美軍炸彈

伊朗出怪招？傳買1：1戰車模型　消耗美軍炸彈

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

探8℃！　下波還會更冷

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面