五角大廈「48小時噴1814億元」　美伊戰爭成本曝光

▲美軍F-15鷹式戰鬥機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國對伊朗發動軍事攻擊進入第二周，五角大廈最新估計顯示，美軍在開戰前兩天就耗費了高達56億美元（約台幣1814億元）的彈藥。這項驚人的支出引發國會山莊強烈憂慮，擔心美軍先進武器庫存正以驚人速度見底，恐影響全球戰備布局。

48小時狂燒56億美金 國會憂「子彈快打光」

根據《華盛頓郵報》報導，三名美國官員透露，五角大廈9日向國會提交的一份估計報告顯示，軍事行動初期兩天內，彈藥消耗金額就衝破56億美元。此一數字加劇了國會議員對美軍「吃掉」稀缺高階武器庫存的驚恐。

儘管國會擔心戰備能力遭到侵蝕，但川普政府對此疑慮多採冷處理。官員指出，行政部門預計最快本週提出高達數百億美元的國防追加預算請求，以維持軍事行動；然而，這項提案預計將遭到民主黨人的強烈反對。

川普喊「行動已完成」 五角大廈改用便宜彈藥省錢

關於戰事進程，川普總統上週曾稱行動可能需時超過一個月，但在9日接受CBS訪問時改口，稱行動已基本上完成，並指伊朗遭受了重大軍事損失。

▲薩德反飛彈系統（THAAD）。（圖／路透）



國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，隨著美軍與以色列軍隊取得制空權並向內陸推進，美軍正從昂貴的「精準引導彈藥」轉向使用庫存更充裕、成本更低的「雷射導引炸彈」。

智庫分析師康西恩（Mark Cancian）指出，這能讓單次攻擊成本從數百萬美元劇降至不到10萬美元。

挪用印太、南韓資源防禦 恐削弱對中俄戰備

隨著庫存大量消耗，美軍開始從全球各地調動資產。官員透露，五角大廈正將部分「薩德反飛彈系統」（THAAD）從南韓移往中東，並從印太地區抽調「愛國者」（Patriot）攔截飛彈。

康西恩警告，這種「挖東牆補西牆」的做法，會增加美軍在印太地區與烏克蘭面臨的風險。先前凱恩將軍就曾私下提醒川普，多年支援烏克蘭已讓美國精準武器庫存吃緊，長期衝突恐讓美軍陷入無彈可用的境地。

誤擊釀「3架F-15墜毀」 7名美軍命喪中東

戰事傷亡與損耗也隨之曝光。報導指出，三架美軍F-15戰機在科威特的一場「友軍火砲誤擊」事件中墜毀，單機造價約1億美元（約台幣31.7億元）。

人員傷亡方面，目前共有7名美軍官兵陣亡，其中6人死於伊朗對科威特的無人機襲擊，另1人死於沙烏地阿拉伯的攻擊事件。

分析指出，伊朗的報復攻擊展現出令人意外的先進程度，甚至能癱瘓美軍雷達系統，且俄羅斯也正提供情資協助伊朗精確打擊美軍。