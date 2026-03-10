　
    • 　
>
政治

傳MQ-9B無人機交機再延宕　顧立雄澄清「並沒有」：交驗進度正常

▲國防部長顧立雄10日在立法院受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國防部長顧立雄10日在立法院受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部向美購買4架MQ-9B「死神」無人機，但傳原定今年第3季先交機的2架因中東戰事爆發，交機期程已確定延後。對此，國防部長顧立雄今（10日）表示，MQ-9B並沒有延宕，相關的交驗進度都正常，也沒有其他的武器是因為美伊戰爭而延誤的狀態。

美國總統川普在第一任期批准售台4架MQ-9B給台灣，接著拜登政府加碼援贈4架，但川普重回白宮後取消前朝決策。只是，原先4架MQ-9B是預定2025年交機，後改為2026與2027年分批交貨，然根據《中國時報》報導，預定今年第3季先交機2架，但因中東戰事爆發，我軍方消息來源透露，目前交機期程已確定延後。

對此，顧立雄10日在立法院受訪時表示，MQ-9B並沒有延宕，「我不知道相關的新聞從哪裡來」，目前MQ-9B相關的交驗進度都正常，也沒有其他的武器是因為美伊戰爭而延誤的狀態。

空軍也發布新聞稿指出，空軍為建立符合防衛作戰之戰力，循軍售管道向美方採購4架MQ-9B無人機及導控系統，目前均依期程執行，並未因中東戰事影響交機。空軍說，本軍與美方均保持密切聯繫，確保進度執行，以有效建構整體國防戰力；另籲請媒體於報導時，應善盡查證責任，避免誤導大眾視聽。

03/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮
美國打線爆發！2轟單局狂取5分
快訊／郭書瑤弟減刑　改判3年
大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心
卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責
3比4遭淘汰！休息區「內鬨」爆衝突
快訊／台股暴力反彈！台積電大漲

卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責

卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責

行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）的台捷大戰，被爆是從空軍松指部搭乘包機來回，引發民眾質疑花公帑去看球，但卓回應是休假的私人自費行程。國防部長顧立雄今（10）日表示，松山機場是一個軍民合用的機場，國軍可以利用民航局那邊的機坪，「他們也可以使用我們的機坪」，所以使用國防部這邊的機坪之後，相關的起飛、管制，都是由民航局來負責。

