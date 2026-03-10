《華郵》揭美軍調薩德援中東　李在明遭打臉喊：反對武器搬離基地

▲南韓總統李在明10日在青瓦台召開國務會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著近期美軍攜手以軍攻擊伊朗，導致中東緊張情勢升溫，美軍先進武器庫的快速消耗，也加劇美國國會的擔憂。針對川普政府是否將愛國者飛彈等先進武器調離駐韓美軍基地，南韓總統李在明強調「持反對意見」。不過，美媒卻引述消息人士說法，指出五角大廈正將薩德系統從南韓調往中東。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，李在明今（10）日在青瓦台本館主持第9次國務會議，針對川普政府可能將防空武器從駐韓美軍基地調離的消息，表達明確的反對意見，「如果要問，是否因此導致對北韓（朝鮮）嚇阻戰力減弱？我可以說，並不會因為這樣就導致（嚇阻戰力減弱）。」

▲部署在南韓京畿道平澤市駐韓美軍基地韓福瑞營的愛國者防空飛彈系統。（圖／達志影像）

李在明表示，「駐韓美軍依照自國軍事指令需求，將部分防空武器搬離（駐韓美軍基地）。對此，雖然我們持續向美方傳達反對意見，但是我方的意見無法完全貫徹實施，也是如鐵一般的事實。」

李在明提到，南韓國防費用支出放眼全球算是相當高，「客觀而言，由國際機構所評比的軍事力量，大韓民國能夠在全球排行第5名，算是相當具有軍事實力」。

同時，李在明再度指出南韓平均一年的國防費用支出總額，足足是北韓平均一年GDP的1.4倍，「儘管北韓擁有核武，但以常規性武器的軍事力量來看的話，我們具有壓倒性的能力。」

▲美軍薩德系統。（圖／達志影像／美聯社）

美媒《華盛頓郵報》引述美國政府兩名官員說法，透露五角大廈正將部分薩德飛彈系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）「從南韓調往中東」；同時，美軍還正從印太與其他地區調度愛國者（Patriot）攔截導彈，加強防禦伊朗無人機與導彈攻擊。3名美官員透露，在針對伊朗軍事攻擊的前兩天內，美軍已消耗價值56億美元的軍火。

其實先前韓媒《東亞日報》便揭露，駐韓美軍近期將原本部署在其他基地的愛國者飛彈發射台與導彈，移往位於京畿道平澤市的烏山空軍基地，使該基地愛國者飛彈數量明顯增加；同時，C-17、C-5等大型運輸機也被部署在基地附近，顯示準備運送大型武器的可能性。

