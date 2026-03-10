9億CEO豪宅雙屍命案　要男友機車快遞K他命...富家女害死人起訴

記者劉昌松／台北報導

陳姓創投CEO去年被發現與曾姓美甲師陳屍信義區豪宅內，檢警根據現場遺留毒品，循線找到富家女蘇玟云涉嫌長期提供、販售愷他命等毒品給陳男，導致這次陳男和曾女因使用G水過量身亡，但檢察官認為，陳男與曾女應自負死亡結果，台北地檢署10日僅依轉讓毒品等罪，起訴蘇玟云、鍾濠陽、謝承諳等3人。

▲陳姓創投CEO豪宅雙屍案，涉嫌提供毒品的謝承諳(左起)、蘇玟云、鍾濠陽3人遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢警調查發現，陳男名下公司資產達9億元，生前出手闊綽，經常招待蘇玟云等友人一起到國內外旅遊，因為蘇玟云有毒品管道，只要陳男開口，蘇玟云就會幫忙向藥頭鍾濠陽等人調貨支應，還會視毒品數量等情況，再決定是否收錢。

根據陳男手機通聯對話紀錄，蘇玟云2025年10月22日晚上要求同居人謝承諳，騎機車送了20公克的愷他命到信義區豪宅大廳，親手交給陳男，隔兩天(24日)晚上，陳男又有毒品需求，開車載著曾女在路邊等待藥頭鍾濠陽，以2萬4千元代價，購買MDMA、含有甲基安非他命的哈密瓜錠、俗稱G水的GHB瓶裝液體500ml。

▲警方追查豪宅雙屍案查獲大量毒品。（資料照／記者張君豪翻攝）

陳男最後一次買毒的隔天(25日)，原本和家人相約聚餐，卻遲遲不見出席，陳男父親打電話連繫不到人，直接前往豪宅查看，發現兒子倚著沙發、曾女靠在陳男身上，2人都已失去生命跡象，警方到場採證查出蘇玟云、鍾濠陽、謝承諳涉嫌。

檢察官根據最高法院、高院判決見解，認為死者陳男與曾女都是成年人，之前都有施用毒品經驗，有能力判斷毒品混用病過量的後果，應為結果自我負責，不能把死亡結果規則給提供毒品者，因此依轉讓二級、三級毒品等罪起訴蘇玟云等3人。