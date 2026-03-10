使用者變喪屍！美國新興毒品「賽拉嗪」侵台　法務部列第二級毒品

▲法務部列「賽拉嗪」為第二級毒品。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

美國各大城市出現新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine），讓使用者淪為「喪屍」，已被白宮定調為新興威脅。「賽拉嗪」驚傳流入國內，法務部去年預告修正毒品危害防制條例，行政院日前公告修正「賽拉嗪（Xylazine）」為第二級毒品，2月24日正式生效。

「賽拉嗪」又被稱為「鎮靜劑」（tranq），原為馬牛等大型哺乳動物的肌肉鬆弛劑，後來被吸毒者用來增強海洛因、古柯鹼及芬太尼的藥效，症狀包括步履蹣跚、呼吸困難、失去方向感，以及「持續且廣泛的」皮膚潰瘍，最後可能發展成被稱為焦痂（eschar）的死皮組織。許多患者身上出現巨大開放性傷口，因此破相、毀容甚至截肢。

非營利組織「Savage Sisters」創辦人勞蘿（Sarah Laurel）說，過去4年「賽拉嗪」用量增加 ，人們有「開放性潰瘍、感染、部分組織壞死，而這會導致截肢…他們無法行走，他們告訴我，『如果我去醫院，我會生病。』他們非常害怕解毒治療。」她和同事開始隨身攜帶醫療用氧氣，因為沒有生命跡象的用藥者人數越來越多。

目前尚不清楚病變機制與原因，但有理論推測，「賽拉嗪」會引發體內嚴重發炎，導致傷口難以癒合，同時破壞血管及免疫系統，讓人們更容易感染。

行政院日前修正「毒品之分級及品項」部分分級及品項，並自2月24日生效，其中修正「賽拉嗪Xylazine）」為第二級毒品。依毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金；意圖販賣而持有第二級毒品者，處五年以上有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金。