　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

使用者變喪屍！美國新興毒品「賽拉嗪」侵台　法務部列第二級毒品

▲▼ 法務部外觀 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲法務部列「賽拉嗪」為第二級毒品。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

美國各大城市出現新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine），讓使用者淪為「喪屍」，已被白宮定調為新興威脅。「賽拉嗪」驚傳流入國內，法務部去年預告修正毒品危害防制條例，行政院日前公告修正「賽拉嗪（Xylazine）」為第二級毒品，2月24日正式生效。

「賽拉嗪」又被稱為「鎮靜劑」（tranq），原為馬牛等大型哺乳動物的肌肉鬆弛劑，後來被吸毒者用來增強海洛因、古柯鹼及芬太尼的藥效，症狀包括步履蹣跚、呼吸困難、失去方向感，以及「持續且廣泛的」皮膚潰瘍，最後可能發展成被稱為焦痂（eschar）的死皮組織。許多患者身上出現巨大開放性傷口，因此破相、毀容甚至截肢。

非營利組織「Savage Sisters」創辦人勞蘿（Sarah Laurel）說，過去4年「賽拉嗪」用量增加 ，人們有「開放性潰瘍、感染、部分組織壞死，而這會導致截肢…他們無法行走，他們告訴我，『如果我去醫院，我會生病。』他們非常害怕解毒治療。」她和同事開始隨身攜帶醫療用氧氣，因為沒有生命跡象的用藥者人數越來越多。

目前尚不清楚病變機制與原因，但有理論推測，「賽拉嗪」會引發體內嚴重發炎，導致傷口難以癒合，同時破壞血管及免疫系統，讓人們更容易感染。

行政院日前修正「毒品之分級及品項」部分分級及品項，並自2月24日生效，其中修正「賽拉嗪Xylazine）」為第二級毒品。依毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金；意圖販賣而持有第二級毒品者，處五年以上有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮
美國打線爆發！2轟單局狂取5分
快訊／郭書瑤弟減刑　改判3年
大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心
卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責
3比4遭淘汰！休息區「內鬨」爆衝突
快訊／台股暴力反彈！台積電大漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9億CEO豪宅雙屍命案　要男友機車快遞K他命...富家女害死人起訴

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈　同行男友遭逮

扯鈴教練魯紀賢共諜案二審宣判　藝人郭書瑤弟減刑改判3年

使用者變喪屍！美國新興毒品「賽拉嗪」侵台　法務部列第二級毒品

酒駕男「保齡球式」撞翻路邊10機車...現場超慘　酒測值破表

送酒的撞上送肉的！肇事貨車司機卡座位急問：你有叫119嗎

獨／高雄摩鐵命案！21歲女倒臥浴室男友報案　警到場發現已死亡

士林逆子吸毒後痛毆老母！手機放瓦斯爐焚燒　警方破門壓制逮捕

外籍生載友車禍摔斷腿！　15萬醫藥費太貴直接神隱

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

9億CEO豪宅雙屍命案　要男友機車快遞K他命...富家女害死人起訴

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈　同行男友遭逮

扯鈴教練魯紀賢共諜案二審宣判　藝人郭書瑤弟減刑改判3年

使用者變喪屍！美國新興毒品「賽拉嗪」侵台　法務部列第二級毒品

酒駕男「保齡球式」撞翻路邊10機車...現場超慘　酒測值破表

送酒的撞上送肉的！肇事貨車司機卡座位急問：你有叫119嗎

獨／高雄摩鐵命案！21歲女倒臥浴室男友報案　警到場發現已死亡

士林逆子吸毒後痛毆老母！手機放瓦斯爐焚燒　警方破門壓制逮捕

外籍生載友車禍摔斷腿！　15萬醫藥費太貴直接神隱

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

陸完成6G第一階段全技術試驗　一部4K電影一秒內可下載完成

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」　一周只賣三天柴燒香氣瀰漫

直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮

9億CEO豪宅雙屍命案　要男友機車快遞K他命...富家女害死人起訴

最新內閣首長財產申報曝　鄭麗君夫婦身家12億

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

美國隊打線爆發！賈吉炸2分砲　安東尼再補一轟單局狂取5分

張政禹回顧臨危受命赴日救援　盼球迷「不要贏球的時候才愛我們」

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈　同行男友遭逮

扯鈴教練魯紀賢共諜案二審宣判　藝人郭書瑤弟減刑改判3年

【馬爾急死】主人一直喊握手卻不伸手　馬爾濟斯氣到怒吠XD

社會熱門新聞

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

光復鄉長林清水涉廢職害19命！100萬交保

即／高雄汽車旅館驚傳命案！女子陳屍浴室　

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

男求復合遭一刀刺肺　乾哥哥涉殺人羈押

國小代課老師偷拍女童如廁　二審輕判6月

北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖

扯鈴教練魯紀賢共諜案　二審判刑

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

士林逆子吸毒後痛毆老母！手機放瓦斯爐焚燒

望安野火狂燒逼近聚落！31人急搶救

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

男持刀闖總統府　北院裁定無保請回

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

更多熱門

相關新聞

「喵喵」新興毒品卡通包裝降戒心　食藥署曝恐怖症狀：會致死

「喵喵」新興毒品卡通包裝降戒心　食藥署曝恐怖症狀：會致死

農曆新年期間聚會頻繁、氣氛熱絡，但看似無害的聚會中，可能暗藏俗稱「喵喵」的新興毒品風險。食藥署提醒，不少人容易因好奇或同儕影響而誤觸毒品，這些毒品常透過色彩鮮豔、卡通化的包裝降低戒心，實際成分與毒性卻不明，容易因過量或混合使用，引發中毒，甚至致命。

「喪屍煙彈」去年檢出1.6萬件、增逾5倍　食藥署修法納管原料

「喪屍煙彈」去年檢出1.6萬件、增逾5倍　食藥署修法納管原料

他寄居胞姊家私設毒品分裝場　原料至成品破七百萬

他寄居胞姊家私設毒品分裝場　原料至成品破七百萬

新興毒品7年暴增10倍「客運駕駛尿檢未涵蓋」 公路局評估納檢

新興毒品7年暴增10倍「客運駕駛尿檢未涵蓋」 公路局評估納檢

喪屍煙彈再爆3款相似物質　食藥署預告列二級管制藥

喪屍煙彈再爆3款相似物質　食藥署預告列二級管制藥

關鍵字：

賽拉嗪新興毒品皮膚潰瘍毒品管制戒毒

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面