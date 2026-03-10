　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／「鸚鵡」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

▲▼鸚鵡颱風即將生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲鸚鵡颱風即將生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳上午8時發布烈風警報，顯示最快明天可能增強為今年第3號颱風「鸚鵡」（Nuri，馬來西亞命名）。根據路徑預測，它將往東北方向走，不影響台灣。

▲▼鸚鵡颱風即將生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鸚鵡颱風即將生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

根據中央氣象署預報，今日上半天華南雲雨區持續東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地清晨至上午也有零星短暫雨，下半天水氣逐漸減少，剩下東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲的天氣。

強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫12到14度，其他地區15到17度；白天北部氣溫上升有限，高溫只有14到16度，其他地區約18到20度，高屏可以來到22、23度。

明天周三清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，白天冷氣團減弱，氣溫回升，各地日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天低溫預測，中部以北及宜蘭12至13度，南部、花東及澎湖15至16度，金門及馬祖9至11度；高溫預測，北部、宜花及澎湖、金門18至21度，中部及台東23至25度，南部27度，馬祖13度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮
美國打線爆發！2轟單局狂取5分
快訊／郭書瑤弟減刑　改判3年
大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心
卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責
3比4遭淘汰！休息區「內鬨」爆衝突
快訊／台股暴力反彈！台積電大漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「鸚鵡」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

快訊／5縣市低溫特報！　急凍跌破10度

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

「鸚鵡颱風」最快今晚生成　預估路徑曝

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

體育粉專挺文保景「沒有故意搞台灣」：完全能理解不出棒的行為

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

旺旺少東自嘲接手媒體、國票金都失敗　學到三件事

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

快訊／「鸚鵡」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

快訊／5縣市低溫特報！　急凍跌破10度

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

「鸚鵡颱風」最快今晚生成　預估路徑曝

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

體育粉專挺文保景「沒有故意搞台灣」：完全能理解不出棒的行為

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

旺旺少東自嘲接手媒體、國票金都失敗　學到三件事

陸完成6G第一階段全技術試驗　一部4K電影一秒內可下載完成

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」　一周只賣三天柴燒香氣瀰漫

直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮

9億CEO豪宅雙屍命案　要男友機車快遞K他命...富家女害死人起訴

最新內閣首長財產申報曝　鄭麗君夫婦身家12億

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

美國隊打線爆發！賈吉炸2分砲　安東尼再補一轟單局狂取5分

張政禹回顧臨危受命赴日救援　盼球迷「不要贏球的時候才愛我們」

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈　同行男友遭逮

扯鈴教練魯紀賢共諜案二審宣判　藝人郭書瑤弟減刑改判3年

【台韓戰看到失控】媽媽在家全程尖叫　評論比主播還激動XD

生活熱門新聞

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

探8℃！　強冷空氣來了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

探8℃！　下波還會更冷

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

茶湯會一家接著一家關？業者曝原因　

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

今年第2號輕度颱風「鸚鵡」（NURI）持續北上，中央氣象局預估，颱風14日白天就會從廣東附近登陸，受外圍雲系影響，13日晚間9時已經針對屏東、台東2縣市發布大雨特報，14日東部、東南部、南部及澎湖4地區將出現局部短暫陣雨或雷雨，各地有午後雷陣雨機率，並有局部大雨發生。

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

颱風鸚鵡最快周五生成！最新路徑曝

颱風鸚鵡最快周五生成！最新路徑曝

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！

關鍵字：

鸚鵡颱風

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面