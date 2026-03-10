快訊／「鸚鵡」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

▲鸚鵡颱風即將生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳上午8時發布烈風警報，顯示最快明天可能增強為今年第3號颱風「鸚鵡」（Nuri，馬來西亞命名）。根據路徑預測，它將往東北方向走，不影響台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鸚鵡颱風即將生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

根據中央氣象署預報，今日上半天華南雲雨區持續東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地清晨至上午也有零星短暫雨，下半天水氣逐漸減少，剩下東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲的天氣。

強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫12到14度，其他地區15到17度；白天北部氣溫上升有限，高溫只有14到16度，其他地區約18到20度，高屏可以來到22、23度。

明天周三清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，白天冷氣團減弱，氣溫回升，各地日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天低溫預測，中部以北及宜蘭12至13度，南部、花東及澎湖15至16度，金門及馬祖9至11度；高溫預測，北部、宜花及澎湖、金門18至21度，中部及台東23至25度，南部27度，馬祖13度。