卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責

▲國防部長顧立雄10日在立法院受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）的台捷大戰，被爆是從空軍松指部搭乘包機來回，引發民眾質疑花公帑去看球，但卓回應是休假的私人自費行程。國防部長顧立雄今（10）日表示，松山機場是一個軍民合用的機場，國軍可以利用民航局那邊的機坪，「他們也可以使用我們的機坪」，所以使用國防部這邊的機坪之後，相關的起飛、管制，都是由民航局來負責。

《聯合報》報導，卓榮泰此次赴日是由華航專派包機，由註冊編號B-18122的空中巴士A321neo客機擔任此次航班，6日晚從桃園機場飛抵松山機場待命，7日清晨6時半許以華航CI-1888班機編號，從空軍松指部專機停機坪出發飛往東京。

顧立雄10日到立法院列席卓榮泰施政總質詢，並於會前受訪。針對卓榮泰到東京看經典賽，媒體詢問，有粉專發文要打給松指部，目前狀況有被電話打爆嗎？怎麼看這樣的行為？

顧立雄表示，松山機場是一個軍民合用的機場，相關民航機的起飛跟運作，都是由民航局來進行管制。國防部跟民航局本來就有一個協定，國軍可以利用民航局那邊的機坪，「他們也可以使用我們的機坪」，所以使用國防部這邊的機坪之後，相關的起飛、管制，都是由民航局來負責。