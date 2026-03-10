　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍「戰斧巡弋飛彈」轟炸伊朗基地　波及校園182人亡！驚悚影片曝

▲▼專家稱，疑似一枚美國戰斧飛彈擊中了伊朗南部米納卜的女子學校附近。（圖／路透）

▲專家稱，疑似一枚美國戰斧飛彈擊中了伊朗南部米納卜的女子學校附近。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美媒取得最新影像，一枚疑似美軍「戰斧巡弋飛彈」擊中伊朗南部伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍基地，該基地緊鄰一所學校，攻擊疑似波及校園。伊朗官媒稱，事件造成至少168名學童與14名教師慘死。影像與衛星資料顯示，基地與學校幾乎同時遭到打擊，與美國總統川普宣稱「是伊朗造成攻擊」的說法有所出入。

根據美媒《CNN》，一段由伊朗半官方媒體《邁赫爾通訊社》（Mehr News）發布的影片顯示，2月28日伊朗南部米納卜（Minab）一處伊斯蘭革命衛隊海軍基地遭飛彈擊中。影片從附近工地拍攝，可見一枚飛行中的彈體擊中基地內部，隨後鏡頭向右移動時，遠處沙加雷泰伊巴學校（Shajareh Tayyiba school）方向升起大量濃煙。

伊朗官方媒體稱，該校在攻擊中共有182人罹難，其中包括168名學生與14名教師。

▲▼專家稱，疑似一枚美國戰斧飛彈擊中了伊朗南部米納卜的女子學校附近。（圖／路透）

多名武器專家向《CNN》分析，影片中飛彈的外觀特徵與美國「BGM／UGM-109戰斧對地攻擊巡弋飛彈」（Tomahawk Land Attack Missile, TLAM）相符。

美國詹姆斯馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）研究員萊爾（Sam Lair）指出，畫面中的飛彈「符合TLAM的視覺特徵」，例如十字形機翼與尾部控制組件，且影片拍攝位置距離爆炸點約250公尺，代表彈體體積相當大，排除其他較小型彈藥的可能。

另一名軍火專家、軍火研究機構Armament Research Services（ARES）主任詹森—瓊斯（N.R. Jenzen-Jones）則表示，衛星影像與多段影片顯示，基地與學校幾乎同時遭到多次打擊，整體情況更像是針對建築的精準攻擊，而非伊朗防空飛彈誤射。他指出，像米納卜這類軍事基地，通常會列入衝突初期的「預先打擊目標」。

《CNN》先前透過衛星影像、地理定位影片與武器專家分析，也曾研判這起攻擊「很可能由美軍發動」。美軍已證實，美軍確實打擊伊朗南部軍事目標。不過五角大廈尚未證實是否使用戰斧飛彈，美國中央司令部（CENTCOM）僅表示，由於事件仍在調查，「目前不適合發表評論」。

川普則堅稱攻擊可能與伊朗有關。他向記者表示，「從我看到的情況來看，那是伊朗造成的」，並稱伊朗武器「非常不精準」。但當被問及美方是否需承擔責任時，他又指出，「戰斧飛彈是非常強大的武器，而且也被其他國家使用」，強調調查仍在進行。

《CNN》分析，全球實際擁有戰斧飛彈的國家並不多，目前只有美國、英國與澳洲正式配備。日本則向美國採購400枚戰斧飛彈，並自2025年起著手為海上自衛隊軍艦整合該武器系統。

根據製造商雷神公司（Raytheon）資料，戰斧巡弋飛彈最大射程約1000英里（約1600公里），可在高度防空環境中精準打擊目標。潛射型戰斧飛彈去年也曾被用於美軍對伊朗核設施的攻擊行動。

03/08 全台詐欺最新數據

伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友

全球護照排名出爐！台灣「含金量」再升至第31名　這國家連霸榜首

「追惡作劇學生」高中師意外被輾斃　家屬卻求撤告：別毀孩子一生

美軍「戰斧巡弋飛彈」轟炸伊朗基地　波及校園182人亡！驚悚影片曝

文保景掀台韓戰火　日網力挺曝「2018世足既視感」：日本也被罵爆

男生自認「開車技術」比女生好？　英政府數據：交通死亡近8成

女乘客拒戴耳機「手機開擴音播放影片」　飆罵空姐被趕全機鼓掌

川普月底訪中「砍掉上海」行程　2大關鍵原因曝

川普才剛喊快結束！　伊朗嗆：由我們決定戰爭終結

川普警告！伊朗敢動荷莫茲海峽「美國20倍奉還」　特別點名中國

