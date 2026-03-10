淡江大橋「狂傳尖銳魔音」居民半年睡不好　影片曝光：會瘋掉

▲淡江大橋5月12日將開放通車。（圖／記者李姿慧攝）

記者周亭瑋／綜合報導

淡江大橋八里端近期傳出嚴重的噪音問題，當地居民反映，近半年來只要東北風一吹，大橋就會發出持續且尖銳的刺耳聲響，嚴重影響日常生活。新北市議員鄭宇恩實地勘查後證實此事，並要求公路局介入調查。目前相關單位初步研判與橋梁結構風切有關，預計將於3月底前提出改善對策。

東北風起如氣笛狂響 當地居民直呼：聽半年會瘋掉

近日，有網友在Threads發文求助，直指淡江大橋八里端在東北風吹襲下，會產生極其尖銳的聲音。

對此，新北市議員鄭宇恩表示，這種噪音宛如管樂吹奏，又像水煮開時的氣笛聲，只要氣候條件符合，附近居民就必須被迫忍受這種高頻折磨。

網友們也紛紛回應，「這聲音聽半年會瘋吧」、「感覺真的很吵⋯真是辛苦八里的民眾了」、「好尖銳的聲音」、「天啊，好恐怖」。另外，淡水區的民眾則表示，目前淡水端沒有聽到類似的聲音。

▲淡江大橋八里端經常出現尖銳的刺耳聲響。（圖／張先生授權引用）

內行分析：氣動噪音與鋼構共振是主因

針對此情況，有內行人指出，這屬於「氣動噪音」，原理與直笛吹奏或車速過快產生的風切聲類似。若大橋纜繩的幾何斷面為圓形，風經過後的尾流易引發波動，加上鋼構建築容易產生高頻共振，進而擴大音量。

公路局承諾3月底前研擬對策 確保通車前改善

針對民意代表及居民的訴求，公路局目前已給出正面回應，承諾將在3月底前確認風切聲產生的具體原因，並據此研擬改善方案。

鄭宇恩也強調，會持續追蹤進度，務必確保在大橋正式通車前完成改善，還給鄰近社區應有的居住安寧。



