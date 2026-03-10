古巴沒錢沒能源！川普不排除「友善接管」：最好與美達成協議

▲川普預計接下來處理古巴議題。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普9日表示，華府可能「友善接管」古巴，但也可能不會這麼做。他呼籲古巴必須與美國達成協議，否則「我們就會替他們完成」。

川普警告非友善接管 派出盧比歐

NewsNation、《路透社》報導川普9日在佛州多拉市（Doral）的記者會上表示，古巴將與美國達成協議，否則美國將會代替古巴這麼做。

他表示，古巴目前在人道主義方面「深陷困境」，國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在處理這項問題，「他們信任盧比歐，美國人民也是。他會說西班牙語，這一點總是很好且有幫助的。這可能是一次友善的接管，也可能不是。」

川普上週曾表示，他希望先解決伊朗衝突，之後再把焦點轉回古巴。他9日強調，古巴已經耗盡所有資源、窮途末路，「沒有能源也沒有錢」。

▼古巴頻繁發生大規模甚至全國性斷電。（資料照／達志影像／美聯社）



川普政府施壓 古巴情勢嚴峻

川普政府指控古巴未配合美國反恐行動，將其與北韓、伊朗並列為少數被美國視為恐怖主義支持國的國家，理由包括窩藏美國逃犯，拒絕引渡哥倫比亞叛軍領袖等。

雖然古巴政府否認與美國進行任何高層對話，但未完全否認美國官員可能正與前總統勞爾·卡斯楚（Raul Castro）之孫勞爾·季勒摩·羅德里格斯·卡斯楚（Raul Guillermo Rodriguez Castro）展開非正式談話接觸的媒體報導。

逃離母國的古巴移民與流亡人士，主要定居美國佛州邁阿密，長期夢想推翻古巴政府，過去也曾密謀推翻已故革命領袖斐代爾·卡斯楚（Fidel Castro）建立的政權。

古巴近年頻繁發生全國性斷電，近期國家西半部又發生大規模斷電，進一步凸顯因川普燃料禁令而加劇的能源危機。燃料短缺已導致古巴政府必須對關鍵服務實施配給制度，例如垃圾收集與大眾交通運輸。