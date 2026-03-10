以軍狂炸伊朗油庫「美國大罵WTF」　外媒揭雙方首見分歧

▲以色列打擊伊朗油庫，導致首都德黑蘭引發大規模火勢。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

美媒Axios報導，以色列7日空襲伊朗30座石油儲存設施，攻擊規模遠超出美國預期，自戰爭發動8天以來，在這2個盟國之間首度引發重大分歧。華府對於這次行動感到震驚，甚至向以色列傳達「搞什麼鬼」（WTF）的不滿訊息。

以襲儲油設施 美國大喊WTF

7日的以色列空襲在德黑蘭引發大規模火勢，濃煙籠罩伊朗首都上空，劇烈火光在數英里之外都可看見。以色列國防軍（IDF）聲稱，這些石油儲存設施「被伊朗政權用於供應不同消費者，包括軍事組織。」一名以色列官員表示，此舉一部分目的是警告伊朗停止攻擊以色列民用設施。

美以官員都表示，以色列國防軍確實事先知會美軍。但一名美國高級官員坦言，美軍對於攻擊範圍之大感到意外，「我們認為這不是個好主意。」一名以色列官員說，美國傳遞給以色列的訊息是「WTF」。

白宮和以色列國防軍尚未正式回應。

▼石油設施遇襲後，德黑蘭上空籠罩濃煙。（圖／路透）



擔心衝擊油市 川普不樂見

Axios引述一名美國官員、一名以色列官員與一名知情人士說法報導，美國擔心，以色列攻擊服務一般伊朗民眾的基礎設施，在戰略方面恐怕適得其反，反而凝聚伊朗社會對政權的支持，遑論進一步推升油價。

儘管襲擊目標並非石油生產設施，美國官員仍擔心，石油儲存設施熊熊燃燒的畫面，恐讓油市驚慌失措，並且進一步推高能源價格。

一名川普顧問也透露，總統不樂見這次攻擊，「他想保住石油，而不是燒掉它，這會讓人聯想到更高的油價。」

伊朗警告報復 美以料將磋商

伊朗軍方已發出警告，若針對能源設施的攻擊持續，德黑蘭可能對該區域目標採取類似報復行動，屆時油價恐飆至每桶200美元。

該國國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）更警告，若基礎設施持續遭攻擊，伊朗將「毫不遲疑」展開報復。

美國官員透露，雙方將針對此次分歧與美國對於戰爭走向的預期，展開一場高層級的政治磋商。