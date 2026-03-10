民進黨民調／66.6%民眾支持快通過國防特別條例　過半反對國民黨版

▲民進黨公布民調。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（10日）公布黨中央民調中心所做民調，民調結果顯示，66.6%的民眾支持儘速通過國防特別條例，75.4%贊成儘速審議台美關稅談判結果，另有61.8%的國人認為李貞秀不適合擔任立法委員。

上會期在野黨聯手在立法院程序委員會10次阻擋政院版1.25兆軍購特別條例後，立法院會上周終於將行政院版1.25兆元軍購特別條例、昨天才趕出來的國民黨3800億版本付委，與民眾黨團1月中旬已付委的4千億版本併案審查。

而民進黨民調顯示，66.6%的民眾支持加速通過以強化防衛能力。有51.6%的民眾認為國民黨的立場其實就是反對軍購。民進黨發言人吳崢表示，反映出過半民意認為國防仍應完整規劃，而非打折扣的提案。

在台美關稅議題方面，75.4%的民眾期盼儘速完成台美關稅談判結果審議。進一步分析政黨傾向，除了民進黨支持者有93%支持度外，藍白支持者與中間選民亦有超過六成贊同。吳崢強調，加速台美經貿對接是跨越黨派的社會期待，立法院應儘快完成審議，避免因政治杯葛影響國家產業競爭力。

針對白委李貞秀的立委資格爭議，民調顯示，61.8%的民眾認為其不適合擔任立委，其中中間選民佔 48%，甚至在國民黨與民眾黨支持者中，也分別有34.8%與34%持相同看法。吳崢表示，這足以說明國人對於立委具雙重國籍爭議一事，確實存在高度的誠信與法規疑慮。

此份民調是由民進黨民調中心於2026年3月7日到8日所執行，以電話訪問的方式進行民意調查；樣本數是1084份，在 95%信心水準下，抽樣誤差約正負3%。加權方式為年齡、性別、戶籍，而年齡、性別、戶籍加權數是依內政部公布之2026年1月份人口统計資料。