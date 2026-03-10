　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小黨聯盟再推7候選人參戰2026　律師、護理師、退役上校都入列

▲▼小黨聯盟再推7議員候選人。（圖／時代力量提供）

▲小黨聯盟再推7議員候選人。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量、小歐盟、台灣綠黨及台灣基進共同組成的「台灣前進陣線」，於今日（10日）上午召開「 2026 台灣前進候選人公布記者會」，共推七位議員候選人，小歐盟李惠暄選北市中山大同、蔡佩珊選台中北屯、綠黨王振庭選北市中正萬華、時力李雅芬選竹北西區、張育慈竹北東區、吳翌立選苗栗竹南後龍、基進鄧樂強選北市松信，多數候選人為律師、護理師、社工及退役軍人出身。

中山大同參選人李惠暄從事法律工作17年，長期關注家事、性平、兒少保護等議題，並擔任法律扶助基金會扶助律師，陪伴許多弱勢家庭走過困境，她指出，法律雖能在事後提供協助，但制度若未完善，悲劇仍可能重演，因此決定投入公共事務，「用法律保護，用教育守護」，從制度面改善問題。台中北屯區參選人蔡佩珊出身小商人家庭，曾從事國際貿易並長期從事數據與資源規劃工作，深知決策與資源分配對民眾生活的重要性。關注青少年心理健康與社工量能不足等議題。

台北中正萬華參選人王振庭表示，身為台灣綠黨政策部主任、社工系出身，並從事保險與補教工作，長期關注被體制忽略的人群。他指出，在萬華區看見長者困於老舊公寓、醫療與照護需求被忽視，在中正區則感受到年輕家庭面對高房價與托育資源不足的壓力。也關注無家者與性工作者等邊緣群體處境，訴求城市治理應先「看見」問題，透過制度改革建立真正接得住人的社會安全網。

時代力量黨主席王婉諭發言人則推薦三位時代力量夥伴投入地方選舉。李雅芬為護理師出身，疫情期間站在第一線，因孩子在校園遭遇不當對待而走入公共事務，盼為竹北西區發聲。張育慈是竹北在地青年，曾任議員助理與縣府職務，關注交通與教育問題。吳翌立為護理師與二寶媽，因反坤輿掩埋場運動投入政治，盼以服務經驗為竹南、後龍與造橋鄉親解決地方問題。

竹北西區縣議員參選人李雅芬表示，自己曾任麻醉科護理師並在疫情期間守護第一線，如今投入公共事務並關注兒少權益與校園安全，訴求「專業醫護入議會，守護兒少一百芬」，身為兩個孩子的母親，她盼以醫療人的細心推動政策，改善西區長期被忽視的交通、教育與長照資源，讓竹北發展更加均衡。

竹北東區縣議員參選人張育慈表示，自己在竹北長大，見證城市快速發展，也看見交通壅塞、學校不足與公共設施落後等問題，曾任議會助理與縣府職員的她主打「竹北新世代 議會即戰力」，強調許多問題並非無法解決，而是缺乏持續監督。

苗栗縣第四選區議員候選人吳翌立強調，自己是護理師與兩個孩子的母親，過去因參與反坤輿掩埋場運動投入公共事務，並在議員服務處擔任主任四年。她指出，地方問題往往需要耐心協調與持續追蹤才能解決，未來將以第一線服務經驗，為鄉親改善生活與育兒環境。

松山信義議員參選人鄧樂強在香港成長，來台就讀台大法律系後投身軍旅近30年，並以空軍上校退役，因為認同台灣前進陣線打造守法、負責任第三勢力的理念，因此決定投入公共事務。未來將以「安居樂業，松信富強」為主軸，關注國家與社會安全、社宅與租金補助，以及推動T-pop與藝文產業發展。

縣市 選區 選區範圍 姓名 政黨
台北市 第四選區 中山大同 李惠暄 小民參政歐巴桑聯盟
台中市 第八選區 北屯 蔡佩珊 小民參政歐巴桑聯盟
台北市 第五選區 中正、萬華 王振庭 台灣綠黨
新竹縣 第一選區 竹北西區 李雅芬 時代力量
新竹縣 第二選區 竹北東區 張育慈 時代力量
苗栗縣 第四選區 竹南、後龍、造橋 吳翌立 時代力量
台北市 第三選區 松山信義 鄧樂強 台灣基進
03/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

民進黨昨晚壓軸執行高雄市議員第九選區（鳳山）初選電話民調，共6人爭取5席提名資格，今（6日）公布民調，現任議員林智鴻、張漢忠、陳慧文、新人鄧巧佩、蘇致榮出線，新人張育臺落馬。

媽媽「捷運管教小孩」遭攻擊！兇手疑為綠黨人士　政策會主任急回應

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

台灣前進議員候選小黨聯盟2026選舉時代力量小歐盟綠黨基進

