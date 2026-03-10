最新內閣首長財產申報曝　鄭麗君夫婦身家12億

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（10日）公布最新一期廉政公報，其中就包含負責台美關稅議題談判的行政院副院長鄭麗君、經濟部長龔明鑫等人。根據財產申報顯示，鄭麗君與丈夫沈學榮名下光事業投資就高達4億975萬，夫妻二人身家超過12億，多數財產登記在沈學榮名下。

鄭麗君與丈夫沈學榮名下有位於台北大安區的2筆土地、6筆建物，另有位於內湖的2筆土地、3筆建物交付信託。名下還有一輛日產TEANA汽車、一輛豐田LEXUS；存款幣1919萬9614元、4筆保險、債權2億4000萬用於股東借款，債務1億5300萬元用於抵押，還有事業投資4億975萬元，另有總值3億4170萬的旺宏股票交付信託，夫妻相加身價約在12億上下，與上次申報相差無幾。

財政部長莊翠雲名下有新北市新店的3筆土地、5筆建物，另有位於北市信義區的5筆土地、5筆建物交付信託；名下還有一部本田汽車，存款529萬8827元、活存48610元、5筆保險、債務59萬2408元用於購置不動產。

經濟部長龔明鑫與夫人陳玉珊名下有位於北市內湖的1筆土地、4筆建物，另有位於內湖的2筆土地、2筆建物交付信託，名下LANDROVER、VOLKSWAGEN汽車各一部、存款868萬5955元、股票總值101萬2720元、基金4萬60元、13筆保險，債務171萬1837元用於購置不動產。