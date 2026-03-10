　
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！

▲阿姨把吃過的竹籤放進熱湯消毒。（圖／周小姐授權引用）

▲阿姨把吃過的竹籤放進熱湯消毒。（圖／周小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前赴韓旅遊，初次體驗街邊小吃時，竟目擊老闆將客人吃過的竹籤直接回收，僅在熱湯中簡單「消毒」後，便重新串上新的食材，此畫面讓她與同行友人當場嚇傻；PO文也釣出一票旅客，分享「震撼教育」。

在韓國路邊攤！旅客親睹：回收食材與重複使用碗盤

周小姐在Threads錯愕發文，直呼「被韓國文化震驚到的一天，第一次體驗街邊小吃，離開前看見阿姨把吃過的竹籤重新回收，放進熱湯中消毒，接著重新串起新的，跟朋友兩個人原地尖叫。」

針對竹籤回收的情況，不少台灣旅客都碰過。就有網友親眼目擊，店家將前一個客人未吃完的辣炒年糕直接倒回鍋中，「嚇到我都不知道...手上的魚板要不要繼續吃完了。」

另一位網友則分享在釜山的經歷，當時他看見老闆用剛喝完粥的碗舀湯，隨後又將碗裡的殘渣與湯汁倒回魚板湯鍋中，噁心畫面讓他瞬間反胃。

此外，還有人爆料，部分店家會將客人沒吃完的涼拌小菜，直接夾入新的一盤中給下一位客人使用，更有店家共用沾醬刷具，衛生疑慮令人堪憂。

大票人崩潰：為什麼要讓我看到這一篇

對此，網友們紛紛回應，「為什麼要讓我看到這一篇啦！我去韓國好多次，很愛吃這些路邊小吃的耶」、「看完這一大串文，我很想去韓國旅行的心，瞬間沒了」、「刷新三觀，原來去韓國吃的這些東西背後這麼可怕」、「以後去韓國只敢吃餐廳，路邊攤真的不敢碰了」。

儘管相關爆料讓許多熱愛韓國美食的網友感到崩潰，直呼「旅遊計畫瞬間沒了」；但也有部分旅客分享不同的經歷，試圖緩解恐慌，「我12月初在南大門市場的小攤吃魚板跟烤肉串，我吃完後，老闆直接在我面前把竹籤折斷丟掉」、「竹籤真的是回收居多，有些會泡清潔劑，但是泡完那個清潔劑，感覺也會吸在竹籤裡面，所以我幾乎都買回家自己煮來吃」。

．周小姐授權引用

