「自費是院長承擔」　管碧玲：這就是台灣外交！懂就懂、不懂是裝不懂

世界棒球經典賽（WBC），中華隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰遭爆搭乘華航專機低調現身球場應援；卓8日受訪時強調，這是假日自費私人活動，不過仍引發在野批評公器私用。海委會主委管碧玲則認為，這是外交關係上的重大突破，「本質當然是公務行程」。對此，管碧玲今（10日）受訪時再表示，「我們支持院長的聲音要大一點，我們對中國的譴責的聲音也要大一點」，這就是台灣的外交，「我們要看得懂」，看得懂的人就懂，看不懂的人可能也是裝不懂。

對於卓榮泰日前自費包機現身東京，海委會主委管碧玲隨即發文指出，國家的處境而言，行政院長以「為球隊加油打氣」的原因，由運動部長陪同現身東京巨蛋球場，此行也一定有會見日本政要，這是外交關係上的重大突破，「本質當然是公務行程」。

管碧玲今（10日）受訪進一步表示，台灣的外交處境非常艱難，「所以我們從事外交，需要非常多友邦的協助跟支持」，而從事外交也變得非常的辛苦、委屈。這是54年來第一次，台灣的行政院長、現任行政院長踏上日本的國土，很溫暖，因為是替Team Taiwan加油打氣。

管碧玲認為，這是多麼重要、難得，54年才第一次，「我們應該感到高興，應該要很感動，而不是生氣，而不是指控」。台灣外交的艱難，使得外交工作在中國壓迫之下，「我們必須迂迴」，所以她說得很清楚，明眼人都知道這個問題應該怎麼看，自己還是認為，院長有他的承擔，有他對台灣艱難政治局勢的體察。

「自費是院長的承擔，我們要給他加油打氣，我們要給他肯定跟鼓勵」，管碧玲強調，中國發言人口出惡言，說得那麼難聽，先壓迫我們，我們在幾萬人的面前出現，用那樣的形容詞罵我們的行政院院長，「我們要譴責，我們不能接受」。

「我們支持院長的聲音要大一點，我們對中國的譴責的聲音也要大一點」，管碧玲呼籲，這就是台灣的外交、這就是我們的外交，我們要看得懂，看得懂的人就懂，看不懂的人可能也是裝不懂。