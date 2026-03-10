大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

▲大研生醫董事長張家銘(右)。（圖／記者高兆麟攝）

「大研生醫（7780）」董事長張家銘辭世，享年47歲。張家銘生前並未傳出有重大疾病史，突如其來的死訊令業界與員工深感哀痛。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒特別提醒，有7類人屬於睡夢中猝死的高危險群，應提高警覺。

黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，睡眠時人體會進入最低防禦模式，心跳減慢且血壓下降，這使得日間尚能維持的健康問題，在夜間極可能陷入失控狀態。研究顯示許多致命的心血管事件，往往集中在凌晨12點至早上6點之間發生。根據歷史數據分析，這段時間發生的突發性心臟死亡比例顯著上升，約佔整體猝死個案的12%至19%。

黃軒醫師分析，睡夢中猝死往往與潛在的心臟問題有關，特別是在人體最脆弱的清晨時分，若本身有慢性疾病或是作息不正常，很可能在睡眠中發生致命心律不整或心肌梗塞，導致當事人根本無法察覺並求救。

醫師列出的7類高風險族群包括：40至70歲男性、長期承受高壓的上班族、習慣打呼者（恐有睡眠呼吸中止症）、高血壓控制不佳者。此外若家族中有心臟肥厚或心肌病病史、睡前有飲酒習慣，以及在冬天睡在溫度過低的房間內，都是最常被大眾忽略的奪命因子。這7類人的生理機制在低溫或深層睡眠時，更容易誘發突發性病變。

黃軒醫師提醒，如果民眾發現自己同時符合多項危險條件，且最近感到極度疲憊，甚至出現「累到睡覺時都會喘」的情況，這絕對不是單純的睡眠不足，而是身體發出的嚴重抗議。這種現象顯示心肺功能可能已處於臨界點，隨時有爆發急性病症的風險，應立即前往醫療院所進行心臟功能檢查。