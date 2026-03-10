　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大研生醫47歲董事長張家銘猝逝　醫示警：7類人當心

▲▼大研生醫董事長張家銘(右)及總經理林東慶。（圖／記者高兆麟攝）

▲大研生醫董事長張家銘(右)。（圖／記者高兆麟攝） 

記者葉國吏／綜合報導　

「大研生醫（7780）」董事長張家銘辭世，享年47歲。張家銘生前並未傳出有重大疾病史，突如其來的死訊令業界與員工深感哀痛。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒特別提醒，有7類人屬於睡夢中猝死的高危險群，應提高警覺。

黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，睡眠時人體會進入最低防禦模式，心跳減慢且血壓下降，這使得日間尚能維持的健康問題，在夜間極可能陷入失控狀態。研究顯示許多致命的心血管事件，往往集中在凌晨12點至早上6點之間發生。根據歷史數據分析，這段時間發生的突發性心臟死亡比例顯著上升，約佔整體猝死個案的12%至19%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

壯年董事長睡夢中辭世震驚外界
黃軒醫師分析，睡夢中猝死往往與潛在的心臟問題有關，特別是在人體最脆弱的清晨時分，若本身有慢性疾病或是作息不正常，很可能在睡眠中發生致命心律不整或心肌梗塞，導致當事人根本無法察覺並求救。

失眠,睡覺,睡眠,熬夜,夜貓子,睡不飽（圖／達志／示意圖）

▲黃軒醫師提醒，40至70歲男性、長期承受高壓的上班族、習慣打呼者要注意。（圖／達志／示意圖）

醫師列出的7類高風險族群包括：40至70歲男性、長期承受高壓的上班族、習慣打呼者（恐有睡眠呼吸中止症）、高血壓控制不佳者。此外若家族中有心臟肥厚或心肌病病史、睡前有飲酒習慣，以及在冬天睡在溫度過低的房間內，都是最常被大眾忽略的奪命因子。這7類人的生理機制在低溫或深層睡眠時，更容易誘發突發性病變。

這7類人屬於猝死高危險群
黃軒醫師提醒，如果民眾發現自己同時符合多項危險條件，且最近感到極度疲憊，甚至出現「累到睡覺時都會喘」的情況，這絕對不是單純的睡眠不足，而是身體發出的嚴重抗議。這種現象顯示心肺功能可能已處於臨界點，隨時有爆發急性病症的風險，應立即前往醫療院所進行心臟功能檢查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮
美國打線爆發！2轟單局狂取5分
快訊／郭書瑤弟減刑　改判3年
大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心
卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責
3比4遭淘汰！休息區「內鬨」爆衝突
快訊／台股暴力反彈！台積電大漲
獨／摩鐵命案　21歲女倒臥浴室死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「鸚鵡」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

快訊／5縣市低溫特報！　急凍跌破10度

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

「鸚鵡颱風」最快今晚生成　預估路徑曝

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

體育粉專挺文保景「沒有故意搞台灣」：完全能理解不出棒的行為

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

旺旺少東自嘲接手媒體、國票金都失敗　學到三件事

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

快訊／「鸚鵡」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

快訊／5縣市低溫特報！　急凍跌破10度

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

「鸚鵡颱風」最快今晚生成　預估路徑曝

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

體育粉專挺文保景「沒有故意搞台灣」：完全能理解不出棒的行為

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

旺旺少東自嘲接手媒體、國票金都失敗　學到三件事

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」　一周只賣三天柴燒香氣瀰漫

直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮

9億CEO豪宅雙屍命案　要男友機車快遞K他命...富家女害死人起訴

最新內閣首長財產申報曝　鄭麗君夫婦身家12億

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

美國隊打線爆發！賈吉炸2分砲　安東尼再補一轟單局狂取5分

張政禹回顧臨危受命赴日救援　盼球迷「不要贏球的時候才愛我們」

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈　同行男友遭逮

扯鈴教練魯紀賢共諜案二審宣判　藝人郭書瑤弟減刑改判3年

傳MQ-9B無人機交機再延宕　顧立雄澄清「並沒有」：交驗進度正常

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

生活熱門新聞

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

探8℃！　強冷空氣來了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

探8℃！　下波還會更冷

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

茶湯會一家接著一家關？業者曝原因　

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

保健食品大廠「大研生醫（7780）」董事長張家銘驚傳猝逝消息，享年47歲，消息一出震驚生技業界與親友。知名造型師李明川在社群平台發文悼念，透露兩人其實是從小一起長大的童年玩伴，並痛心疾首地表示，像這樣充滿愛心且事業有成的人，為何上天要如此匆忙地將他帶走，言談中充滿不捨。

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

埔里生態農場錫葉藤紫花季　藝術家開展

埔里生態農場錫葉藤紫花季　藝術家開展

關鍵字：

大研生醫張家銘

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面