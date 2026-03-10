連2屆對手「輸台灣都晉級」！他超級不爽　球迷嘆：怨不得人

▲中華隊無緣進入八強。（圖／翻攝臉書／中華職棒）

圖文／CTWANT

2026年世界棒球經典賽C組預賽昨（9）日晚間進行韓國與澳洲之戰，韓國隊最終拉開比分取得勝利，並在失分率計算下取得晉級八強資格。隨著比賽結果出爐，澳洲隊與中華隊確定遭到淘汰，相關賽制與關鍵戰役也在台灣球迷之間引發討論。

本屆賽事韓國隊雖在小組賽曾敗給中華隊，但仍成功晉級八強。部分網友因此聯想到2023年世界棒球經典賽時，義大利隊在小組賽敗給台灣後仍順利晉級的情況，認為相似情節再次出現，引發不滿情緒。

一名網友在PTT棒球板發文表示，2023年賽事中義大利隊在小組賽輸給台灣仍能晉級，今年韓國隊同樣在小組賽敗給中華隊卻最終取得晉級資格，「超級不爽的欸，想到韓媒那個嘴臉整個氣都上來了，每屆都要在那邊算數學超煩！」

貼文曝光後引發大量回應，不少球迷指出關鍵仍在於中華隊在台澳之戰未能取勝。「輸澳洲，怪自己囉」、「誰叫我們第一場打那樣」、「誰叫我們每次第一場都輸」、「那你不要被澳洲完封啊」、「如果台灣隊一直贏就不用這樣喔」、「每次都要靠別人算數學，有膽量下次全勝過關」、「自己爛不要怪別人」。

另一方面，也有球迷對韓國隊的表現給予肯定。「這個條件韓國頂得住真的就該他上去」、「日本都壓不住澳洲打擊 韓國能壓制兩分很猛了 該得的」、「韓國從頭到尾都靠自己實力也沒搞小動作」、「有贏韓國不錯了吧，明顯韓國強不少阿」。

韓國隊在確定晉級後，也一掃前一場敗給中華隊的陰霾。接下來韓國隊將與日本隊一同前往美國邁阿密，準備進行八強賽。

