社會 社會焦點 保障人權

扯鈴教練魯紀賢共諜案二審宣判　藝人郭書瑤弟減刑改判3年

▲▼北檢《國安法》被告魯紀賢。（圖／記者劉昌松攝）

▲扯鈴教練魯紀賢違反《國安法》，二審再遭判刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

扯鈴教練魯紀賢被控當共諜，並收取中共國安人員資金570萬元，透過各種方式打聽情報，傳遞機密給與對岸，藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷也參與協助組織運作，兩人都被起訴。一審將魯男重判10年6月、郭柏廷判刑3年10月，案經上訴，高等法院10日二審仍判魯男10年6月、郭柏廷改判刑3年。可上訴。

37歲的魯男，曾任中華民國扯鈴聯盟常務理事，2020年間在對岸商演時，接受中共國安局情報人員邀請，返台後就開始吸收軍事單位的軍士官兵，並接受對岸的資金資助，魯在2022年間租下台北市士林區的房屋當成據點，由於他有詐欺前科，不方便使用自己帳戶，遂找上扯鈴同好郭柏廷、趙亦偉，以及曾姓女友人，商借帳戶收款，3人則分別收取每月2萬元的費用。

魯男自身並未服役，但他透過多種關係，找上軍中的士官兵，竊取機密。包含透過直播平台找上曾在國防部電訊發展室服役的常姓士官，透過線上遊戲找上李姓士官以及林姓姊妹檔士官。再透過這批士官，以招待飲宴、或是每份5000元至數萬元代價，接觸、拉攏軍中同袍，換取教育訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報等資料。

而後魯男又更換據點到更隱密的陽明山別墅內，透過「計算器」APP傳遞獲取的機密資料給予中共國安局人員。總計他從2022年4月起開始傳送機密並收取款項，到2023年7月遭查獲時，帳戶內共收款570萬餘元。檢方查證屬實後，對魯男等10人依照違反《國安法》等罪提起公訴。一審台北地院將魯男重判10年6月、郭伯廷判刑3年10月，其餘8名被告分別判刑2年2月到8年不等。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，於10日二審宣判，除了魯男維持原刑度以外，郭柏廷等人大多被認定協助發展共諜組織罪，郭遭改判刑3年，趙亦偉則改判刑2年、緩刑4年。其餘共犯則分別遭判刑7年2月到2年4月不等刑期。

