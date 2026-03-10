伊朗出怪招？傳買1：1戰車模型　消耗美軍精確炸彈

記者柯沛辰／綜合報導

美國、以色列突襲伊朗，衝突進入第10天。對此，前陸軍少將、桃園市議員于北辰透露，伊朗還有一個怪招，就是從中國購買了非常多1:1的裝甲車和飛彈模型，目的是用低廉假餌消耗美軍昂貴的精確炸彈。不過，許多網友質疑消息真實性，認為即使買了也根本運不過去。

美軍B-2鑽地炸彈是王牌 難在掌握目標座標

于北辰9日在民視《台灣最前線》表示，伊朗把軍武藏在地下碉堡，對美軍B-2轟炸機搭載的GBU-57鑽地炸彈不見得有效，因為美軍唯一難題在於掌握「目標座標」，如果相關情資早已被以色列情報機構掌握，無論伊朗如何把軍武藏在地下，依舊回天乏術。

于北辰解釋，GBU-57鑽地炸彈一枚重達3萬磅，可穿透100公尺深的泥土層，若是鋼筋水泥或花崗岩，也可以打穿60公尺深，即便山體更厚，或伊朗挖超過60公尺深，美軍也能原地再打一發GBU-57，因為GBU-57非常精確，加上伊朗軍武在地下也無處可跑，所以只要被一發抓到，地窖內其它軍武也會遭殃。

中國模型「會跑會走」還能騙雷達 成本僅數千到1萬人民幣

為此，伊朗出了一個怪招，就是用假的模型來欺騙消耗美軍的炸彈。于北辰指出，中國一家模型公司近期大量生產了幾可亂真的俄製戰車、裝甲車、飛彈模型，不僅會跑、會走，內附角反射器能讓雷達偵測到，而且成本僅約在幾千到1萬人民幣（約新台幣4.6萬元），客戶就是伊朗。

▲▼網傳模型裝甲車「能跑能走」。（圖／翻攝自X／@cuichenghao）

「隱真示假」吸引精準彈藥 騙到一枚就賺到

于北辰說，這招就叫「隱真示假」，中國也常常用，到時伊朗會故意偷偷露出一角，讓飽和性的假餌被看到，甚至透過情報人員對外放出假消息，目的是吸引美國的精準炸彈，因為一個GBU-57鑽地炸彈成本數十萬美金，「我騙你一枚炸彈，我就賺到了」、「中國模型公司發大財」。

網友質疑消息真實性 狠酸「先說怎麼送進伊朗？」

不過，許多網友在X原始文章下質疑，「吹牛逼，你現在飛機、貨輪進去伊朗給我看看」、「戰爭已起，再造模型有屁用」、「充氣的性價比更高，為什麼要造這種能開的」、「他們敢賣，也沒人敢運」、「先不說有沒有用，重點是你要怎麼運過去？」