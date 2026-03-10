比2008金融海嘯更慘？　諾貝爾得主警告：重回1973石油危機

▲以色列打擊伊朗油庫。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

中東局勢動盪不安，外界憂心是否會重演類似2008年的全球經濟崩潰。對此，諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁（Philippe Aghion）指出，目前的衝突規模與當年的金融海嘯不可同日而語，但他警告，如果衝突演變成長期戰爭，導致油價飆漲，全球恐面臨類似「1973年石油危機」的經濟放緩。

戰爭若延續數週 恐重演「1973石油危機」

根據《法新社》報導，阿吉翁在接受《RTL廣播電台》訪問時表示，目前的衝突不太可能引發像2008年那樣規模的經濟崩潰，但他提出警示，「如果戰爭持續超過數週，且原油價格噴漲到每桶150美元以上，我們將會看到通膨大幅升溫，屆時情況將會類似1973年的石油危機。」

回顧1973年的石油危機，當時石油輸出國組織（OPEC）的阿拉伯成員國，為了報復在「贖罪日戰爭」（Yom Kippur war）中支持以色列的國家，聯手實施石油禁運。此舉導致全球油價劇烈飆升，許多經濟體陷入嚴重的高通膨與經濟停滯。

經濟放緩但不會崩潰 G7研擬釋出戰備油

阿吉翁強調，面對這種潛在的威脅，歐洲、美國及其他已開發經濟體必須採取協調一致的政策來因應。他直言，衝突時間拉長、範圍擴大，確實會削減全球的經濟成長，但他個人認為這只會造成「經濟放緩」而非崩潰，目前完全看不出有任何跡象會重演2008年的慘況。

與此同時，由於國際油價在短時間內一度暴漲超過30%，市場情緒極度不安。為了平息市場動盪，七大工業國集團（G7）的財政部長預計將討論是否釋出戰略石油儲備。

房貸泡沫vs.能源危機 2008海嘯背景大不同

2008年的全球金融海嘯是由美國房地產泡沫破裂引發，當時與不動產抵押貸款相關的證券產品接連失靈，導致放款機構相繼倒閉，進而引發嚴重的信用緊縮。

那是自1930年代大蕭條以來，全球經濟面臨最深度的衰退，其本質與當前由地緣政治引發的能源價格波動有所不同。