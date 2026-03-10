　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外籍生載友車禍摔斷腿！　15萬醫藥費太貴直接神隱

現年22歲的S姓男子就讀高中時與印尼籍好友一同出遊，未料卻發生事故撞斷腿，事後向好友詢問賠償事宜，好友卻早已出境。（圖／AI示意圖）

▲現年22歲的S姓男子就讀高中時與印尼籍好友一同出遊，未料卻發生事故撞斷腿，事後向好友詢問賠償事宜，好友卻早已出境。（圖／AI示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

外籍生載友車禍害斷腿！本刊日前接獲爆料指出，2022年間當時18歲S姓高中生，因活動關係認識一名就讀慈濟科技大學的印尼籍羅姓大學生，2人同年暑假相約一同遊玩，由羅男載著他在花蓮市區移動，未料卻在行經無號誌路口時發生車禍，強大撞擊力道造成S男當場骨折，而羅男僅受全身擦挫傷。事後，S男開口詢問羅男是否願意負擔醫藥費用，羅男聽聞須負擔15萬餘元後，嫌費用太貴，竟直接離境再也未回台灣，讓S男無奈又氣憤。

S姓男子發生車禍後右小腿骨折，還需打入骨釘，而羅姓印尼籍學生僅受有全身多處擦挫傷。（圖／民眾提供）

▲S姓男子發生車禍後右小腿骨折，還需打入骨釘，而羅姓印尼籍學生僅受有全身多處擦挫傷。

事故發生後，S男緊急送醫治療，因骨折嚴重，需開刀植入骨釘固定，至少半年行動不便。由於羅男為機車駕駛，S男僅為乘客，並無肇事責任，因此由羅男自行與汽車駕駛協商後續賠償事宜。後續也由羅男自行與汽車駕駛商談後續賠償事宜，而S男則住院治療斷腿，並須打入骨釘以利後續復原，而此時羅男卻因學校產學合作之因素，準備飛回印尼的工廠實習，以此取得畢業證書。

印尼籍羅男在台就讀於慈濟科技大學，因學校產學合作飛回印尼實習，以取得畢業證書。（圖／報系資料照）

▲印尼籍羅男在台就讀於慈濟科技大學，因學校產學合作飛回印尼實習，以取得畢業證書。

事後，雙方駕駛肇責比例出爐，由於該路段為無號誌路口，羅男等人遭撞時自支線騎出，未禮讓幹線車輛，得負7成責任，但羅男此時已經離境返回印尼，等S男詢問羅男相關賠償處理，並問羅男是否願意負擔15萬元的醫藥費用，羅男僅回一句「太貴了」，隨後就將S男封鎖，不再回復任何訊息，讓S男氣炸怒告羅男傷害，卻礙於羅男已離境，因此幾乎拿羅男沒轍，直到後續羅男因遲遲未到案而遭到通緝也未曾再回台灣。

S男無奈表示，自己家境並不富裕，發生車禍斷腿，突然面臨10多萬元的醫藥費用，家裡一時也拿不出來，父母為讓他得到完整治療，到處向親友借款，終於籌到款項，後續慢慢分期還完，讓他感到相當抱歉。另一方面卻也對於友人在車禍後直接離境，拍拍屁股走人，感到相當憤怒，卻又無可奈何。

儘管事後也對羅男提起傷害告訴附帶民事賠償，羅男也因未到案而遭花蓮地院發布通緝，至今已快4年時間，羅男就是不願意面對，卻還能從社群帳號上看見羅男時不時和家人出國遊玩，並在與當初學校合作的企業集團上班，擁有不錯收入。

S男無奈表示，儘管早已事過境遷，受傷的腿如今也已完全復原，但還是希望校方能做好把關，給他們機會來台，闖禍後卻直接回鄉什麼也不需負責，「明明都是學生卻可以跟那些逃逸移工一樣囂張」，並呼籲大眾若真的不幸發生車禍，只要對方是外國人，除對其提起民事與刑事訴訟外，也要同時限制出境，也希望校方至少也能負一點責任，協助與當事學生取得聯絡，不讓類似事件再次上演。

律師包盛顥指出，儘管求償過程存在一定困難，但現行制度上仍可提供若干補償或救濟方式，受害人可依強制汽車責任保險依法申請保險給付，就算肇事人為外籍移工或外籍學生，只要事故車有投保強制險，就可獲得一定程度之醫療或傷害補償；另外，只要造成人員受傷，被害人就可依法提出傷害之刑事告訴，由檢方或法院採取適當之強制處分，如限制出境或住居，避免被告離境，以助於確認事故責任歸屬與相關事實。

而在民事求償部分，包盛顥表示，若發現肇事者於台灣仍有薪資收入或有銀行存款，被害人也可透過法院聲請假扣押或假處分，避免財產轉移。但若肇事車輛並未依法投保強制險，或發生肇逃之情形，受害人可向「財團法人汽車交通事故特別補償基金」申請補償，但民眾在預防上也可透過保險制度加強自身保障，降低突發事故所造成的經濟風險，若真不幸發生事故，也應盡速報警保存相關證據，並盡早諮詢專業人士，透過法律程序保障自身權益。

延伸閱讀
外籍生肇事2／準新娘遭逃逸移工撞飛！醫藥費破百萬僅賠5萬　家屬好無奈
娛樂報報／何篤霖赴泰國過年　膝蓋不適坐輪椅下飛機
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮
美國打線爆發！2轟單局狂取5分
快訊／郭書瑤弟減刑　改判3年
大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心
卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責
3比4遭淘汰！休息區「內鬨」爆衝突
快訊／台股暴力反彈！台積電大漲
獨／摩鐵命案　21歲女倒臥浴室死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9億CEO豪宅雙屍命案　要男友機車快遞K他命...富家女害死人起訴

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈　同行男友遭逮

扯鈴教練魯紀賢共諜案二審宣判　藝人郭書瑤弟減刑改判3年

使用者變喪屍！美國新興毒品「賽拉嗪」侵台　法務部列第二級毒品

酒駕男「保齡球式」撞翻路邊10機車...現場超慘　酒測值破表

送酒的撞上送肉的！肇事貨車司機卡座位急問：你有叫119嗎

獨／高雄摩鐵命案！21歲女倒臥浴室男友報案　警到場發現已死亡

士林逆子吸毒後痛毆老母！手機放瓦斯爐焚燒　警方破門壓制逮捕

外籍生載友車禍摔斷腿！　15萬醫藥費太貴直接神隱

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

9億CEO豪宅雙屍命案　要男友機車快遞K他命...富家女害死人起訴

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈　同行男友遭逮

扯鈴教練魯紀賢共諜案二審宣判　藝人郭書瑤弟減刑改判3年

使用者變喪屍！美國新興毒品「賽拉嗪」侵台　法務部列第二級毒品

酒駕男「保齡球式」撞翻路邊10機車...現場超慘　酒測值破表

送酒的撞上送肉的！肇事貨車司機卡座位急問：你有叫119嗎

獨／高雄摩鐵命案！21歲女倒臥浴室男友報案　警到場發現已死亡

士林逆子吸毒後痛毆老母！手機放瓦斯爐焚燒　警方破門壓制逮捕

外籍生載友車禍摔斷腿！　15萬醫藥費太貴直接神隱

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮

9億CEO豪宅雙屍命案　要男友機車快遞K他命...富家女害死人起訴

最新內閣首長財產申報曝　鄭麗君夫婦身家12億

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

美國隊打線爆發！賈吉炸2分砲　安東尼再補一轟單局狂取5分

張政禹回顧臨危受命赴日救援　盼球迷「不要贏球的時候才愛我們」

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈　同行男友遭逮

扯鈴教練魯紀賢共諜案二審宣判　藝人郭書瑤弟減刑改判3年

傳MQ-9B無人機交機再延宕　顧立雄澄清「並沒有」：交驗進度正常

凱特王妃訂製新衣　挺拔墊肩配百褶裙又帥又美

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

社會熱門新聞

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

光復鄉長林清水涉廢職害19命！100萬交保

即／高雄汽車旅館驚傳命案！女子陳屍浴室　

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

男求復合遭一刀刺肺　乾哥哥涉殺人羈押

國小代課老師偷拍女童如廁　二審輕判6月

北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖

扯鈴教練魯紀賢共諜案　二審判刑

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

士林逆子吸毒後痛毆老母！手機放瓦斯爐焚燒

望安野火狂燒逼近聚落！31人急搶救

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

男持刀闖總統府　北院裁定無保請回

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面