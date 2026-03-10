外籍生載友車禍摔斷腿！　15萬醫藥費太貴直接神隱

▲現年22歲的S姓男子就讀高中時與印尼籍好友一同出遊，未料卻發生事故撞斷腿，事後向好友詢問賠償事宜，好友卻早已出境。（圖／AI示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

外籍生載友車禍害斷腿！本刊日前接獲爆料指出，2022年間當時18歲S姓高中生，因活動關係認識一名就讀慈濟科技大學的印尼籍羅姓大學生，2人同年暑假相約一同遊玩，由羅男載著他在花蓮市區移動，未料卻在行經無號誌路口時發生車禍，強大撞擊力道造成S男當場骨折，而羅男僅受全身擦挫傷。事後，S男開口詢問羅男是否願意負擔醫藥費用，羅男聽聞須負擔15萬餘元後，嫌費用太貴，竟直接離境再也未回台灣，讓S男無奈又氣憤。

▲S姓男子發生車禍後右小腿骨折，還需打入骨釘，而羅姓印尼籍學生僅受有全身多處擦挫傷。

事故發生後，S男緊急送醫治療，因骨折嚴重，需開刀植入骨釘固定，至少半年行動不便。由於羅男為機車駕駛，S男僅為乘客，並無肇事責任，因此由羅男自行與汽車駕駛協商後續賠償事宜。後續也由羅男自行與汽車駕駛商談後續賠償事宜，而S男則住院治療斷腿，並須打入骨釘以利後續復原，而此時羅男卻因學校產學合作之因素，準備飛回印尼的工廠實習，以此取得畢業證書。

▲印尼籍羅男在台就讀於慈濟科技大學，因學校產學合作飛回印尼實習，以取得畢業證書。

事後，雙方駕駛肇責比例出爐，由於該路段為無號誌路口，羅男等人遭撞時自支線騎出，未禮讓幹線車輛，得負7成責任，但羅男此時已經離境返回印尼，等S男詢問羅男相關賠償處理，並問羅男是否願意負擔15萬元的醫藥費用，羅男僅回一句「太貴了」，隨後就將S男封鎖，不再回復任何訊息，讓S男氣炸怒告羅男傷害，卻礙於羅男已離境，因此幾乎拿羅男沒轍，直到後續羅男因遲遲未到案而遭到通緝也未曾再回台灣。

S男無奈表示，自己家境並不富裕，發生車禍斷腿，突然面臨10多萬元的醫藥費用，家裡一時也拿不出來，父母為讓他得到完整治療，到處向親友借款，終於籌到款項，後續慢慢分期還完，讓他感到相當抱歉。另一方面卻也對於友人在車禍後直接離境，拍拍屁股走人，感到相當憤怒，卻又無可奈何。

儘管事後也對羅男提起傷害告訴附帶民事賠償，羅男也因未到案而遭花蓮地院發布通緝，至今已快4年時間，羅男就是不願意面對，卻還能從社群帳號上看見羅男時不時和家人出國遊玩，並在與當初學校合作的企業集團上班，擁有不錯收入。

S男無奈表示，儘管早已事過境遷，受傷的腿如今也已完全復原，但還是希望校方能做好把關，給他們機會來台，闖禍後卻直接回鄉什麼也不需負責，「明明都是學生卻可以跟那些逃逸移工一樣囂張」，並呼籲大眾若真的不幸發生車禍，只要對方是外國人，除對其提起民事與刑事訴訟外，也要同時限制出境，也希望校方至少也能負一點責任，協助與當事學生取得聯絡，不讓類似事件再次上演。

律師包盛顥指出，儘管求償過程存在一定困難，但現行制度上仍可提供若干補償或救濟方式，受害人可依強制汽車責任保險依法申請保險給付，就算肇事人為外籍移工或外籍學生，只要事故車有投保強制險，就可獲得一定程度之醫療或傷害補償；另外，只要造成人員受傷，被害人就可依法提出傷害之刑事告訴，由檢方或法院採取適當之強制處分，如限制出境或住居，避免被告離境，以助於確認事故責任歸屬與相關事實。

而在民事求償部分，包盛顥表示，若發現肇事者於台灣仍有薪資收入或有銀行存款，被害人也可透過法院聲請假扣押或假處分，避免財產轉移。但若肇事車輛並未依法投保強制險，或發生肇逃之情形，受害人可向「財團法人汽車交通事故特別補償基金」申請補償，但民眾在預防上也可透過保險制度加強自身保障，降低突發事故所造成的經濟風險，若真不幸發生事故，也應盡速報警保存相關證據，並盡早諮詢專業人士，透過法律程序保障自身權益。

