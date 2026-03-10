被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

▲許玲玲拍照配合度高，因此成為許多攝影師的首選。（圖／鏡週刊提供，下同）

此次桃園市議員梁為超爆出包養風波的對象，正是有著大眼睛、甜美臉蛋及火辣身材，而被粉絲稱為「電眼精靈」的網紅許玲玲，由於擁有著105公分的纖細長腿加上九頭身比例，在網路上可說是吸粉無數，臉書及IG分別擁有逾54萬及24萬的粉絲。

▲許玲玲擁有105公分的長腿。

▲許玲玲九頭身的比例受人矚目。

許玲玲主要是從事外拍工作，由於能夠挑戰大尺度的攝影風格，因此成為眾多攝影師的最愛，後來相繼出版了3本寫真書，開始以寫真女星的形象接下醫美代言工作，她本人也從不吝嗇分享醫美後的心得。

▲許玲玲身材火辣，拍照尺度大。

▲許玲玲因臉蛋甜美、眼睛大，而被粉絲稱為電眼精靈。

知名的AV導演圤智雨也曾在粉絲推薦下，分享了許玲玲的資訊，甚至還po出疑似是許的舊照作為對比，直呼這前後變化簡直太神了，也足以看出許為了事業投資在醫美上的金額，恐怕不容小歔！

▲圤智雨曾po出許玲玲舊照。



